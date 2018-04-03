Güreş hakemliği kursu açılacak

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Güreş Aday Hakem Kursu açılacağı bildirildi. 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak Güreş Aday Hakem Kursunun dört gün süreceği belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilecek Güreş Aday Hakem Kursu açılacak. 19 - 22 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Güreş Aday Hakem Kursu dört gün boyunca hem teorik hem de pratik olarak uygulanacak. Kursa katılacak olan kişilerden aranacak şartlar ve istenilen belgeler Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Kursa katılacaklarda aranan şartlar ize şöyle açıklandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az Lise veya dengi okul mezunu olmak (Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonasında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için ise İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.), 18 yaşından küçük, 34 yaşından büyük olmamak (Ay Gün hesaplanmaz) Yaş tahsisi kabul edilmez, Hakemlik yapmaya engel olacak bir vücut arızası bulunmamak, düzenlenen hakem kursunda başarılı olmak, ceza kurulundan altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, güreş yapmış olmak, (Bu durum en az 1 yıllık vizeli lisans, İl Müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümü mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile belgelenir) Kursa katılacak adaylardan istenilen belgeler ise şöyle: Dilekçe (Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazılacak), cezası Olmadığına dair yazı ( Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak), vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak), öğrenim Belgesi, güreş yaptığında dair belge (Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden, kulübünden 1 yıllık vizeli lisans), sağlık raporu, iyi hal belgesi, 2 adet fotoğraf."