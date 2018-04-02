GÜNEY KUŞAKYOLU’NDA KAVŞAK ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Toplam uzunluğu 11.5 kilometre olan Güney Kuşakyolu, Çöşnük kavşağından başlayıp, Çöşnük, Fırat, Kernek, Beydağı ve Cemal Gürsel mahallelerinden geçip, Fahri Kayahan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında son buluyor. 50 metre genişliğinde açılan Güney Kuşakyolu’nun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümü tamamlandı.Beydağı Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan 3.5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor.

KERNEK ŞELALESİNİN ÜST TARAFINA KAVŞAK

Yolun Kernek Şelalesi üst tarafına kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, derme suyunun geçtiği kanalın 100 metrelik bölümünün üstünü kapatacak. Büyükşehir Belediyesi Güney Kuşak Yolu’nun önemli parçalarından olan Fahri Kayahan Bulvarı ile Yusuf Özal caddelerinde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamlamıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Güney Kuşakyolu’nda incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Çakır, 2 kuşak yolunda da son çalışmaları yaptıklarını söyledi.

AYRI BİR ŞEHİR HÜVİYETİNE BÜRÜNDÜ

Kuzey Kuşakyolu’nun Şehir Mezarlığı-Çarmuzu hattının bittiğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın güneyinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile burası ayrı bir şehir hüviyetine büründü. Doğu-Batı istikametindeki hatta her yıl önemli mesafeler kat ettik. Güney Kuşakyolu’nda Kernek Şelalesi’nin üstünde bir kavşak çalışmamız var. Burada kot farkı 3-4 metre bu bölümü aşağı çekeceğiz. Yolda 110’un üzerinde yapı vardı. 44 yapının yıkımı gerçekleştirdik. 35 civarında ev sahibiyle de anlaştık. Geriye kalan evlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunların yıkılmasıyla birlikte Güney Kuşakyolu büyük oranda açılmış olacak. 2 kuşak yolumuzu da bitirmeyi arzuluyoruz. Bunun içinde bütün gücümüzle sahada çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kuşakyolu ile ilgili de bilgiler veren Başkan Çakır, “Yolumuzun asfaltı yapıldı. Yakın zamanda bu hattı hizmete açacağız. Kuzey Kuşakyolu’nun 1.4 kilometrelik bölümü kaldı. Hanımınçiftliği hattını Battalgazi yoluna bağlayacak viyadük projemiz hazır. Bu bölümde 77 ev yolumuzun üzerinde bunlar ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu. busabahmalatya.com