Yaşadıkları su problemine tepki gösteren Yeşiltepeli muhtarlar, MASKİ’yi göreve çağırdı. Suların mil akmasından dolayı içemediklerini belirterek, bulaşık, çamaşır makinesi başta olmak üzere kombilerin bozulduğunu dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, “MASKİ’nin görevi kayıp-kaçağı arayıp bulmak. Birkaç kişinin günahını bu millete çektirmeyecek” dedi.

Yeşiltepe’de su sıkıntısı devam ediyor. Önceleri suları kesilen ve bundan rahatsız olan Yeşiltepelilerin şimdiki problemi ise suların temiz akmaması. Bu duruma tepki gösteren Yeşiltepeli muhtarlar ise MASKİ’yi topa tutarak adeta isyan ettiler. Suyun mil akmasından dolayı bulaşık, çamaşır makinesi başta olmak üzere kombilerin arızalandığını dile getiren muhtarlar, BUSABAH’a konuşarak, artık bir çözüm istediklerini söylediler.

Yeşiltepe bölgesindeki sıkıntıların devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, içtikleri suların koktuğunu ve mil aktığı ileri sürdü.

KAPTAJDAKİ SU HALA AKIYOR

Su probleminin Yeşiltepelilerin kaderi olmadığını dile getiren Başkan Şahbaz, “Vatandaşlarımızın birçoğunun çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombisi arızalandı. Vatandaşlarımız sadece akan suyla temizlik yapabiliyorlar. Biz bu problemimizi birkaç defa dile getirdiysek de her nedense içme suyuyla ilgili sıkıntımızda bir gelişme olmadı. Yeşiltepe’nin suyla ilgili sıkıntıları giderek artıyor. Ayrıca 2015 yılında sularımız vardı. Ne oldu da birden bire su kayıp oldu? Kaptajdaki su hala akıyor. Su problemi Yeşelitepelilerin kaderi mi? Bence değil. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yaptığı birçok hizmet var. Ama en önemlisi içme suyu ve bununla ilgili bir çalışma görmedik. Duymuyorlar, görmüyorlar. Ama sesimizi birileri mutlaka duyacak. Acilen Ahmet Başkanı Yeşiltepe’yle ilgili ne yapacaksa bir an önce yapsın. Milletin akan kaynak suyunu yeniden versin. Bu su milletin suyu” diye konuştu.

SAĞLIĞIMIZ DAHA ÖNEMLİ

Birkaç kişinin günahını tüm halka çektirmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Başkan Şahbaz, şunları kaydetti:

“Yeşiltepe’de Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a çok büyük tepki var. Bize de çok fazla tepki geliyor. Hemen hemen her gün cami cemaatinden, mahalle halkı tarafından tepkiler alıyoruz. Ahmet Başkan’ın yeri rahat. Yeşiltepe’ye gelmedi. Yeşiltepe muhafazakâr bir bölge. Hala muhafazakar ve böyle de olacak. Ben Yeşiltepe’nin bir an önce suyunun tekrar verilmesini istiyorum. Yeşiltepe’ye 6-7 tane sondaj vuruldu. Zaten 4-5 sondaj sulama birliğinin sondajı. 1-2 ay sulama ihtiyacı olduğunda sondaj suları Yeşiltepe’ye verilecek mi? Ağaçları sulayan suları şimdi biz içiyoruz. Su da mil akıyor. Yeşiltepe’nin acilen bu problemden kurtulması gerekiyor. En önemlisi bizim sağlığımız. Biz sağlığımızı, suyumuzu istiyoruz. Diyorlar ki, ‘Kayıp-kaçak var’ MASKİ’nin görevi kayıp-kaçağı arayıp bulmak. Birkaç kişinin günahını bu millete çektirmeyecek. Bugün rahatlar ama yarın rahat olamayacaklar.”

SULARIMIZ ÇAMURLU

Vatandaşların daima yanında olduklarına dikkat çeken Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ise, “Bütün mahalleler düzelirken bizim Yeşiltepe’nin su sıkıntı hala devam ediyor. 5-6 tane sondaj suyu Yeşiltepe’ye bağlı. Su nedeniyle en büyük zararlardan bir tanesini de Cumhuriyet Mahallesi çekiyor. Herkes mağdur bu problemden. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kombiler bozuldu. Temiz bir su içemiyoruz. Sularımız çamurlu. Bu ne kadara kadar devam edecek ama vatandaşlarımızın tamamı şikâyetçi. Biz şikâyetlerimizi her ne kadar MASKİ’ye bildirsek, belediye başkanına bildirsek de sıkıntılarımız giderilmedi. Biz vatandaşlarımızın daima yanındayız. Bizler vatandaşlarımızın sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımızın bir an evvel giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

RESMEN MİL İÇİYORUZ

Suların temiz akmadığını söyleyen Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük de, “Sular temiz akmıyor. Tamamen mil akıyor. Bundan dolayı bazı komşularımızın kombileri bozuldu ve bununla ilgili de raporları var. Benim de çamaşır makinem bozuldu. Bizler artık Yeşiltepeliler olarak eski suyumuza kavuşmak istiyoruz. Sulardaki sıkıntı nedeniyle biz muhtarlar vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Bir an önce bu sıkıntılara çare bulunsun. Sular şehri Malatya’da bu şekilde problemlerin olması hiç de mantıklı değil. Malatya’nın suyunun bir ünü var. Ama içtiğimiz şimdiki sular o ün yapmış suyumuza yakışmıyor. Resmen mil içiyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL