Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece

Vali Kaban, mesajının devamında, “Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu kutlu gecede elleri semaya açarak Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilemek, Şaban Ayı’nın manevi lezzetlerini doyasıya tatmak, muhtaçlara el uzatmak inananlar için son derece ulvi bir vazifedir.Rahmet kapılarının açıldığı bu kutlu saatlerde Muhterem Malatya Halkımızın, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyor ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah’tan rahmet, mağfiret, bereket, sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.