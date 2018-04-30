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Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece

Vali Ali Kaban, Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaban mesajında, “Allah’ın affı ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günah, borç ve cezadan kurtuluşa vesile olan Berat Gecesi’ni idrak etmenin engin hazzını ve huzurunu yaşamaktayız” dedi.

Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece

Vali Ali Kaban, Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaban mesajında, “Allah’ın affı ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günah, borç ve cezadan kurtuluşa vesile olan Berat Gecesi’ni idrak etmenin engin hazzını ve huzurunu yaşamaktayız” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:05
Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece

Vali Kaban, mesajının devamında, “Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu kutlu gecede elleri semaya açarak Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilemek, Şaban Ayı’nın manevi lezzetlerini doyasıya tatmak, muhtaçlara el uzatmak inananlar için son derece ulvi bir vazifedir.Rahmet kapılarının açıldığı bu kutlu saatlerde Muhterem Malatya Halkımızın, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyor ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah’tan rahmet, mağfiret, bereket, sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanBERAT KANDİLİ
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