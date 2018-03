''GÜLE GÜLE DERİZ ''

Niye birileri rahatsız oluyor? Ayrıca BBP’de cumhur ittifakını desteklediğini açıkça ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, “Biz Türkiye olarak yalnız kalsak da üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü biz şunu biliyoruz. Allah’tan başka galip yoktur. Biz olaya böyle bakacağız ve böyle yürüyeceğiz. Onların tankları, topları, füzeleri, uzaylara giden şusu, busu her şeyi olabilir, teknoloji olarak her şeyi olabilir. Olsun be bizim Allahımız var. Olaya böyle bakacağız ve böyle yürüyeceğiz. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre tek bir hedefi olabilir. O da Türkiye’dir. Nitekim Afrin’de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar, tuzaklar, silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz? Böyle mi dosttuk. Hani biz müttefiktik. Hani NATO’da beraberdik? Rakka tarafındaki petrol sahası kavgasını saymazsanız Fırat’ın doğusunda da aynı durum geçerlidir. Şimdi gelin hep birlikte oturup düşünelim, Avrupa Birliği ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı Bloğunda yer alan NATO üyesi olan ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ’la Suriye’nin istikrarıyla güvenlik kaygılarıyla izah edebiliriz. Buradaki hedef çok açıktır ki Türkiye’dir. Türkiye’nin toprak bütünlüğü, birliği, beraberliği, bekası ve kalkınmasındaki azmidir, gücüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler, istedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar biz bu gerçeği görüyoruz ve fırsatta da yüzlerine vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com