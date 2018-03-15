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GÜCÜK YENİDEN BAŞKAN

Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının genel kurulunda Kasım Gücük güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

GÜCÜK YENİDEN BAŞKAN

Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının genel kurulunda Kasım Gücük güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:50
GÜCÜK YENİDEN BAŞKAN

Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının genel kurulu Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin salonunda gerçekleştirilirken, divan başkanlığını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptı.Genel kurula Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı

Genel kurulda mevcut Başkan Kasım Gücük ile Vahap Altundemir aday oldular. Genel kurul sonucunda mevcut başkan Kasım Gücük 108 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Vahap Altundemir ise 105 oy aldı.

Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Kasım Gücük başkanlığındaki yönetim kuruluna Durmuş Mehmet Pekdemir, Osman Yozkatlı, Hasan Boyraz, Hasan Hüseyin Doğan, Ömer Akbalaban ve Ali Varmış seçilirken, Denetim Kuruluna ise Sina Derindere, Ömer Binici ve Hüseyin Gözüm getirildiler.Genel kurulda MESOB Başkanı Şevket Keskin’e hizmetleri ve desteklerinden dolayı hazırlanan plaketi Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser verdi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
ŞEVKET KESKİNSüleyman EserKasım GücükDarende Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası
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