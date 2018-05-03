Gramofon Müzesi Açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi önemli bir sanatsal etkinliğe daha imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde Malatya’da ‘Radyo Köyü’ açılacak. 3 Mayıs Perşembe günü açılacak olan Radyo Köyü, 4 gün boyunca açık kalacak.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Binası arkasında kurulan çadırda açılacak olan Radyo Köyü’nde 4 gün boyunca birçok etkinlik düzenlenecek.

3 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Açılış Konseri ile başlayacak olan etkinlikler 1. gününde; saat 12.00’de açılış töreni (Belediye Binası Arkası), 14.00’te ‘TRT ve Müzik Yayınları’ söyleşisi (İnönü Üniversitesi), 15.00’te Cam Stüdyo yayınları ve 19.45’te de Gala Konseri (Belediye Binası Arkası) düzenlenecek.

4 Mayıs Cuma günü; saat 10.00 açılış, 11.00 Cam Stüdyo yayınları (Belediye Binası Arkası - Radyo Köyü), 14.00 ‘Radyoda Hayatın Sesin Olmak’, ‘Sosyal İletişimde Radyo’ söyleşileri (İnönü Üniversitesi), 19.45 Türk Sanat Müziği Konseri (Belediye Binası Arkası),

5 Mayıs Cumartesi günü; 10.00 açılış, 11.00 Cam Stüdyo yayınları (Belediye Binası Arkası - Radyo Köyü), 19.45 Türk Halk Müziği Konseri (Belediye Binası Arkası)

RADYO MÜZESİ AÇILIŞI YAPILACAK

Radyo Köyü etkinliklerinin son günü olan 6 Mayıs Pazar günü ise Malatya önemli bir açılışa sahne olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir hazırlık çalışmaları sürdürülen ‘Radyo Gramofon Müzesi’nin açılışı yapılacak. Etkinliklerin son gününde saat 10.00’da Radyo Köyü açılış programı, 11.00 Cam Stüdyo yayınları (Belediye Binası Arkası - Radyo Köyü), 14.00 Radyo Müzesi açılışı (İstasyon Kavşağı-Kerpiç Evler), 21.00’de ise 4. ve son gün etkinlikleri ile kapanış programı gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan açılış törenlerine ve Radyo Köyü’nde gerçekleştirilecek olan konserlere tüm halkın davetli olduğu bildirildi. (Bülten)