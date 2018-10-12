“Gözüm üzerinizde”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Uyum Etkinliği gerçekleştirdi.Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen Uyum Etkinliğine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldılar.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversiteyi tanıma ve daha hızlı adapte olma, yönetim, akademik ve idari kadro ile çalışanlarla daha çabuk iletişim kurmalarını amaçlayan Uyum Etkinliğinde fakülteler ve yüksekokulların tanıtımı da yapıldı. Etkinlikte, öğrencilerin talep ve sorunları ile birlikte çözüm önerileri de dinlendi.

“MEZUN OLURKEN BİLİNÇLİ VE İŞ SAHİBİ GENÇLER OLACAKSINIZ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Öncelikle bütün hedefimiz öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitim ve öğretimini, hem de güvenli bir şekilde ve aynı zamanda da mili değerlerine bağlı, ülkesine sahip çıkacak gençler ve yine mezun olduğunuzda da çok bilinçli iş sahibi gençler olmanızı istiyoruz” dedi.

Öğrencilerden Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim görmenin çok önemli bir sorumluluk olduğunu unutmamalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Merhum Turgut Özal, bu ülkenin 8. Cumhurbaşkanı ve Malatya’nın bağrına bastığı bir evladı. Kendisini, iktisatta, ekonomide ve aynı zamanda da dış güçlere karşı güçlü bir ülke olması yönünde bizim adımızı dünyaya duyurma babında önemli hizmet ve katkıları bulunan Merhum Turgut Özal’ın ismini taşıyan bir üniversitenin öğrencilerisiniz” sözlerini kaydetti.

“BURADAN MEZUN OLUNCA NE İŞ YAPACAĞINIZI BİLECEKSİNİZ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde öğrencilere hizmet vermek üzere Kariyer Merkezi’ni kısa sürede kurularak faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bugünden itibaren, bugün şu tarihten itibaren, beni tanıdığınız andan itibaren hepinizin üzerinde gözlerimin olduğunu bilin. ‘Ben yarın ne iş yapacağımı’ bilen, bilmenizi sağlayan Kariyer Merkezimizi açacağız. Kariyer Merkezi’nin şöyle bir özelliği olacak; ‘Bugünden itibaren ben fakülteyi yada meslek yüksekokulunu bitirdiğimde ne iş yapacağım’ bunu bileceksiniz. Bunun içinde üniversite olarak her zaman sizin yanınızda olacağız” diye konuştu.

Öğrencilerden her zaman başarıya odaklanmalarını, umutlarını kaybetmemelerini isteyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Ben bu bölgenin topraklarında yetişmiş bir evladıyım. Ben kayısıda topladım. Rahmetli babam bize bahçede şalvarı çektirirdi, ‘Çık Kayısılarını topla’ derdi. Aslında ‘Bunu gör, zoru gör’ demiş. Ben o zaman bunu anlamamıştım, sonradan anladım. Bakın, sonradan kayısı ile ilgili bilimsel çalışmalar yaptım” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi:

“Malatya Turgut Özal Üniversitesi kaliteli eğitimi ve kaliteli öğrencileriyle rol-model olacak. Benim bir öğrencim bile zorda ve darda olsa ben o gece rahat uyumayacağım. Benim sadece rektör hoca değil, bir abla, bir anne olduğumu da düşünün. Bizim işimiz bilimle uğraşmak, bilim yapmaktır. Bilim nedir? Bilim sürekli ders çalışmak değildir, bilim aynı zamanda sahaya sürdüğümüz katkıdır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin her türlü imkan ve alt yapıya sahip olacak şekilde hazırlıklarını yapacağız. Ekibimde yapacak, hocalarımda çalışacak, sizlerde çalışacaksınız. Başta söylüyorum; ‘Buraya bitirdiğim bir fakülte olsun diye geldim’ şeklinde hiç düşünmeyin. Çünkü ben sizleri çalıştıracağım, hocalarımızda çalışacak. Hayata geçireceğimiz birçok proje var. Projeler öğrencilerimizle birlikte yapılacak.” (Haber Merkezi)