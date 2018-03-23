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GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Göztepe Mahallesinde bulunan 10 sokakta ilk olarak freze ile kazı çalışması, ardından da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Göztepe Mahallesinde bulunan 10 sokakta ilk olarak freze ile kazı çalışması, ardından da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 17:27
GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

2017 yılında rekor düzeyde asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Göztepe Mahallesi’nde bulunan Seher, Ulu, Meriç, Lavanta, Sahil, Şehit Zihni Bolat, Kavakça, Toprak Ana, Narin ve Selvi sokakta yapılan freze ile kazı çalışmasının ardından gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle Sakinlerinden Hüseyin Gülbaş, hizmet kalitesine dikkat çekerek, “Bu mahalleye gerçekten böyle hizmet, böyle temizlik yapılmamıştı. İnan ki bu tür bakım ve asfalt olmadı. Her sene bakım yapılıyordu, bu hizmeti mahalle görmedi. Battalgazi Belediyesinin çalışmasından çok memnunuz. Çok büyük bir başarı var” şeklinde konuştu. 50 yıldır Göztepe Mahallesi’nde oturduğunu belirten Muharrem Yaylagül ise, “50 yıldır bu mahalledeyim. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından memnunuz. Tüm belediyeler böyle çalışmış olsa, ikinci bir Türkiye olur. Asfalt çalışmalarından memnunuz. Yaşım 78 bundan önceki çalışmaları da gördük, şimdikini de görüyoruz” ifadelerini kullandı

Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli’de, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Muhtar Bilal Yerli, “30 yıllık asfaltımız yenileniyor. Buda bizleri fevkalade memnun ediyor. Mahalleli olarak çok mutlu olduk. Emeği geçen başa Selahattin Başkanıma ve tüm daire müdürlerime teşekkür ediyorum. Mahalleli çalışmalardan çok memnun” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com 

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