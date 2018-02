GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

TSO’ya çamur at izi kalsın mantığıyla saldırıldığını belirten Erkoç, bu kişilerin emellerine ulaşamayacağını ifade etti. TSO’ya saldıran kişilerin samimi olmadığını ifade eden Erkoç, “Son dönemlerde art niyetli, çamur at izi kalsın mantığı çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası hakkında olumsuz bir algı operasyonu başlatılmıştır. Bu algı operasyonu bir önceki seçim dönemi olan 2013’ten beri zaman zaman devreye sokulmaktadır. Artık mahkeme dosyalarına giren itirafnamelerden de görülecektir ki, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye’de ilk ele geçirmek istediği Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olmuştur. Ama başaramadılar. O dönem Malatya’nın bu değerini FETÖ’nün ele geçirmemesi için vermiş olduğumuz mücadelede yanımızda olmayanların, karşı duruş gösteremeyenlerin birilerinin bugün çıkıp konuşmaları samimi değildir. Çünkü hiç bir dönem samimi olmadılar. Malatya’mızın değerlerinden olan Ticaret ve Sanayi Odası’nı küçük düşürmek, burada görev yapan insanların şahsiyetiyle uğraşmak kimsenin başarabileceği bir şey değildir. Bu saatten sonra da emellerine ulaşamayacaktır” dedi.



“İdaresi ve yönetimiyle her şeyi ile şeffaftır”

TSO’nun idaresi ve yönetimiyle şeffaf olduğunu da belirten Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malatya Ticaret ve Sanayi Odası idaresi ve yönetimiyle her şeyi ile şeffaftır. Veremeyecek ve verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Ancak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üzerinden hesap yapanlarında oyunlarını dün olduğu gibi bugünde bozacağız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya hassasiyeti olan herkesin ve her kesimin ortak değeri olmayı sürdürecektir.”



“Kayısının tanıtımını yapmak suç mu”

Erkoç, hediyelik kayısı gönderme konusuna da değinerek, olayın iç yüzünü paylaştı. Erkoç, “Son günlerde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2017 yılında aldığı hediyelik kayısı ile ilgili olarak yapılan eleştiriden öte iftiraya dayalı iddia sahipleri ve bu iddiaya sahip çıkan bazı gruplar mal bulmuş mağribi gibi iftiraya ortak olmuşlardır. Olay şudur, kayısı başkenti olan Malatya’da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın hediyelik kayısı göndermesi ve resmi programlarda, fuarlarda tanıtım ve reklam için kayısı dağıtmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Malatyalı kayısı üreticisine karşı bir görevidir. 2017 yılında sadece Ankara’da Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde 10 bin TL tutarında kuru kayısı dağıtımı yapılmıştır, yapmamamız mı gerekiyordu, kayısının tanıtımını yapmak suç mu. Yine Ankara’da Malatya Tanıtım Günlerinde kuru kayısı dağıtımı yaptık, yapmamamız mı gerekiyordu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye’de tarım ürünü dalında ikincisi olan AB Kayısı Coğrafi İşaret Belgesini aldık, o belge törenin de kayısı dağıtımı yaptık, yapmamamız mı gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Kendi kuruşumuzdan bin kat daha değerli ve kutsal görüyoruz”

Oda’nın her kuruşunun kendi kuruşlarından bin kat daha değerli olduğunu belirten Erkoç, “Malatya ekonomisinin lokomotifi olan kayısının tanıtımı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevidir. Gönderilen ve sunulan 1 yıllık kayısı tutarı 45 bin TL’dir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası için lafı bile edilemeyecek bir tutardır. Oda’dan gönderilen kayısılardan daha fazlasını ihracatçılarımızda ücretsiz temin edilerek gönderdik. İhracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Biz hediyelik kayısı göndermeye, resmi programlarda kuru kayısı dağıtımı yapmayı sürdüreceğiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası için telaffuz edilen rakam, birçok işletme ve kurumun kuru kayısı için ayırdığı bütçeden daha düşüktür. İddia sahipleri merak etmesin buranın kuruşunu, kendi kuruşumuzdan bin kat daha değerli ve kutsal görüyoruz. Yine bu arkadaşımız odanın 2 milyon TL ’sinin bankalarda olduğunu bu paranın yarısının bizim gruplara dağıtın dedi. Bu 2 milyon TL’nin, 1milyon 898 bin TL’si personel giderlerine ödenecek. İddiayı kamuoyu gündemine taşıyan şahsın, aslında Hesap İnceleme Komisyonu Üyesi olduğu ve tüm hesapları onaylayarak imzaladığını da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Hem hesabı doğru diye imzalayıp, ardından olumsuzluk varmış gibi bunu gündeme getirmek nasıl bir kişilik sonucu olabilir? Hesaplarımız her zaman denetime açık olduğu gibi bundan sonrada denetime açıktır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 1 milyon TL ile binaya başlamış ve bugün bölgenin en büyük ve modern hizmet binasını Malatya’ya kazandırmıştır. Bütçeden tasarruf edilerek bu bina Malatya’ya kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.

“4 yıldan beri 1 tane bile yazılı önergesi bulunmamaktadır”

Erkoç, iddiaların sahibi meclis üyesinin mecliste 4 yıldır soru önergesinin dahi bulunmadığı paylaşarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Kamuoyunu asılsız iddialarla meşgul eden meclis üyesinin görev yapmış olduğu 4 yıldan beri 1 tane bile yazılı önergesi bulunmamaktadır. Ancak bu arkadaşımız Meclis Toplantılarında dilek ve temenniler bölümünde kamudan alacakları sürekli dile getirmiştir. Dile getirilen hususlar yönetimimiz tarafından Bakanlarımıza ve gerekli mercilere iletilmiş ve takibi de yapılmıştır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Malatya ile ilgili her konunun rahatlıkla konuşulduğu ve tartışıldığı bir ortamdır. Son Meclis toplantımızın bitiminden sonra hiç istemediğimiz bir tartışma ile gündeme gelmiş olmasından en çok bizler rahatsız olduk. Programlı ve planlı olarak Odayı yıpratma konusundaki algı operasyonunun bir devamı olarak yaşanılan olay da Meclis toplantısının bitimi sonrasında birileri salonun içerde provokatörlük yaparken, yine birileri ise salon dışında “Hasan Başkana saldırıyorlar” diyerek, aynı provokatörlüğü sürdürmüşlerdir. Arkadaşlarımızı bilinçli bir şekilde olayın içine çekmeye çalışmışlardır. Meclis Salonunda sabit bulunan güvenlik kamerasının kayıtları her şeyi açık ve net olarak göstermektedir. O kayıtlarda kimlerin tartışma ortamını başlattığı ve kimlerin hakarete varan sözlerle insanları tahrik ederek üzerlerine çektiği açık ve net olarak görünmektedir.”



“Video kayıtlarını Malatya kamuoyunun takdirine sunuyorum”

Kavgayı çıkaran tarafın kendileri olduğunu ve kavga kayıtlarını basınla paylaştıklarını da belirten Erkoç, “Meclis üyelerinin bir başkana el kol hareketlerini gelip orada şahsıma karşı sergilemesi ise tasvip edilecek ve kabul edilecek bir durum değildir. Kamuoyunda kendilerini mağdur gösterenlerin aslında kavgayı çıkartan taraf olduğu açık ve net olarak ortadadır. Hiçbir şeyi kamuoyundan saklamadığımız gibi video kayıtlarını da basın mensupları aracılığı ile Malatya kamuoyunun takdirine sunuyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na yakışmayan bir olaydır. Elbette ki kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gülünç olduğu kadarda düşündürücü bir noktadır”

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ilgili iddialara da değinen Erkoç, “Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin köylü üreticilerine dağıtmak üzere bağışlamış olduğumuz 4 bin 200 TL’lik Koyun Kırpma Makinelerinin gündeme getirilmesi ise gülünç olduğu kadarda düşündürücü bir noktadır. Bu durum üretimi bilmeyenlerin öküzün altında buzağı aramasıdır. Köylüye ve üretim yapmak isteyenlere destek olmamız neden birilerini rahatsız ediyor, bununda takdiri kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.



“Yardım paketi dağıtılanların isim listesi odamızda mevcuttur”

Yardım amaçlı dağıtılan gıda paketi alanların listelerinin odada mevcut olduğunu belirten Erkoç, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden her Ramazan ayında yardım amaçlı olarak bir bütçe verilmekte ve bu bütçeye bizde Oda olarak katkı sunarak yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmaktadır. Gıda paketleri, firmalardan alınan teklifler üzerinden yapılmaktadır. Teklifler birden fazla firmadan alınmıştır. Firma bu yardım paketlerini isim, soyadı, cep telefonu ve imza karşılığında kendi marketlerinde yardıma muhtaç kişilere 1 paket olarak teslim etmiştir. Yardım paketi dağıtılanların isim listesi odamızda mevcuttur. İsteyenler görebilir.”



“ABİGEM’de bir kişi istihdam edilmektedir”

Başkan Erkoç, ABİGEM ile ilgili ileri sürülen iddiayı da yanıtlayarak, "Odalar birliği tarafından ABİGEM günün şartları ve ihtiyacına göre kurulmuştur. O dönem önemli çalışmalar yapılmış ve Malatya ekonomisine ciddi katkı sağlamıştır. Şuanda ABİGEM’de bir kişi istihdam edilmektedir. ABİGEM’in ortakları arasında Oda’mız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi, 1. ve 2. OSB’ler bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.



“Hiçbir gruba yönelik şiddet, hakaret ve küfür dilini kullanmadık”



Hiçbir zaman kavgadan ve şiddetten yana olmadıklarını belirten Erkoç, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilk kez seçim süreci yaşanmıyor. Burası Malatya’nın değerli tüccar, esnaf ve sanayicisinin kurumudur. Ben ve arkadaşlarım hiçbir dönem şiddet ve kavgadan yana olmadık. Hiç kimseye ve hiçbir gruba yönelik şiddet, hakaret ve küfür dilini kullanmadık, bize de yakışmaz. Seçimler yasalara göre yapılmaktadır. Her şey yasanın çizmiş olduğu çerçeve içinde yapılmaktadır. Biz seçmen listelerini bakanlığın veri tabanında alıyoruz. Ve müdahale edilme şansı kesinlikle yoktur. Taraflara verilen liste ile Seçim Kurulu’na verilen listeler arasında hiçbir değişiklik olmamaktadır. Seçim listeleri için Genel Sekreterimize sordum. 01-30 Eylül 2017 tarihleri arasında taraflara teslim ettiğimiz listeler ile seçim kuruluna verdiğimiz listeler arasında 1 kişi dahi değişmiş ise ben Genel Sekreterlik görevinde istifa ederim dedi. 100 TL karşılığın da bu listeleri 103 kişiye verilmiştir. Yani listeler hiç kimseden saklanmamıştır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak şimdiye kadar hep yapıcı ve hoşgörüyle olaylara yaklaştık. Bundan sonrada aynı noktada olacağız. Ancak; planlı ve programlı olarak yürütülen algı operasyonunu perde arkasında ve perde önünde yürütenler bu gibi polemiklere Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı alet edemeyeceklerdir” diye konuştu.