Görme engelli genç kadın Mehmetçik için  türkü söyledi 

Kendi çabaları ile öğrendiği saz eşliğinde Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçikler için “Asker Yolu Beklerim” türküsünü seslendiren görme engelli Zeynep Akçay hem gönülleri mest etti hem de askerlere destek oldu.



“Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum”

Okuduğu türküyle izleyenleri duygulandıran görme engelli genç kadın, Mehmetçiklere kolaylıklar dileyerek, “Mehmetçiğimizin, Allah yardımcısı olsun, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimize Allah güç kuvvet versin. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ve onunla bizzat konuşmak, tanışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Kızının eğitimini tamamlayamadığını ve okumayı çok sevdiğini belirten anne Hazal Akçay ise, kızının okuması için yardım istedi.