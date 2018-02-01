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Görme engelli genç kadın Mehmetçik için  türkü söyledi 

 Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 27 yaşındaki Zeynep Akçay, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere saz çalarak ve türkü söyleyerek destek oldu.

Görme engelli genç kadın Mehmetçik için  türkü söyledi 

 Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 27 yaşındaki Zeynep Akçay, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere saz çalarak ve türkü söyleyerek destek oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 15:26
Görme engelli genç kadın Mehmetçik için  türkü söyledi 

Kendi çabaları ile öğrendiği saz eşliğinde Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçikler için “Asker Yolu Beklerim” türküsünü seslendiren görme engelli Zeynep Akçay hem gönülleri mest etti hem de askerlere destek oldu.
 

“Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum”
Okuduğu türküyle izleyenleri duygulandıran görme engelli genç kadın, Mehmetçiklere kolaylıklar dileyerek, “Mehmetçiğimizin, Allah yardımcısı olsun, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimize Allah güç kuvvet versin. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ve onunla bizzat konuşmak, tanışmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Kızının eğitimini tamamlayamadığını ve okumayı çok sevdiğini belirten anne Hazal Akçay ise, kızının okuması için yardım istedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Görme Engelli Genç KadınMehmetçik27 Yaşındaki Zeynep AkçayAfrin
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