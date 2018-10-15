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“Görevimi bırakıyor ve aday olmuyorum”

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir,"Görev süremi yeterli görüyorum, görevimi bırakıyorum,yeni seçimde aday olmayacağım" dedi.

“Görevimi bırakıyor ve aday olmuyorum”

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir,"Görev süremi yeterli görüyorum, görevimi bırakıyorum,yeni seçimde aday olmayacağım" dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
“Görevimi bırakıyor ve aday olmuyorum”

Görevini bırakacağını yazılı bir basın açıklaması ile duyuran Özdemir,"Meslektaşlarımızın görevi devam ettirmem konularında ısrarlarına rağmen, çalışma süremi yeterli gördüm. 10 yıldır yaptığım bu görevin yeterli olduğu düşüncesindeyim. Makam ve mevkiler sürekli aynı kişilerce yönetilmemelidir"ifadelerini kaydetti.

Konuyla ilgili basına yazılı bir açıklama yapan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, “10 yıldır Malatya Veteriner Hekimler oda başkanlığını meslektaşlarımın teveccühü ile yürüttüm.Görevim esnasında mesleğimiz ve mesleğimizi ilgilendiren konularda çalışmalarımda azami gayret sarf ettim.Meslektaşlarımızın görevi devam ettirmem konularında ısrarlarına rağmen, çalışma süremi yeterli gördüm. 10 yıldır yaptığım bu görevin yeterli olduğu düşüncesindeyim. Makam ve mevkiler sürekli aynı kişilerce yönetilmemelidir. Liyakat esasıyla gençlerin nöbeti devir alarak sorumluluk altına girmeleri gereğine inanıyorum. Bu anlamda görevimi bırakıyor ve aday olmuyorum.Görevim esnasında mesleğimiz ve mesleğimizin alanları ile ilgili konularda, Malatya’mızı ve ülkemizi düşünerek doğru bildiğim yararlı düşündüklerimi her ortamda savundum ve dile getirdim.Sorunların çözümleri için gayretler sarf ettim.Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan veteriner hekim olmaktan her zaman onur ve gurur duydum” ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul ÖzdemirAday
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