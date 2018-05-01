Göreve Giderken Kaza Geçirdi

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu, 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına geldi. Hamurcu, iznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.