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Göreve Giderken Kaza Geçirdi

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu, 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına geldi. Hamurcu, iznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.

Göreve Giderken Kaza Geçirdi

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu, 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına geldi. Hamurcu, iznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2018 Salı 09:00
Göreve Giderken Kaza Geçirdi

Giresun’un Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş İlhan Hamurcu, Hatay’ın Hassa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

OTOPSİNİN ARDINDAN

Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu, 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına geldi. İznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hamurcu’nun cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesinin Giresun’un Yağlıdere ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu yaptığı açıklamada, Hamurcu’nun cenazesinin işlerinin bittikten sonra İstanbul aktarmalı Giresun’a götürüleceği ve Yağlıdere Merkez Pazar yerinde düzenlenecek cenaze törenin ardından aile kabristanlığına defnedileceğini açıkladı.

Öte yandan Hamurcu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İlhan HamurcuTrafik Kazası
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