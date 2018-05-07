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Gören, Aday Adaylığını Açıkladı

Malatya’da iş adamı İzzet Gören, 27. dönem milletvekilliği için MHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Gören, Aday Adaylığını Açıkladı

Malatya’da iş adamı İzzet Gören, 27. dönem milletvekilliği için MHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
Gören, Aday Adaylığını Açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi hareketliliğin yaşandığı partilerden biri olan MHP’de aday adaylarının başvuruları sürüyor. Malatya’da da son olarak işadamı İzzet Gören, MHP Malatya milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Parti binasında gerçekleşen başvuru öncesince konuşan aday adayı Gören, “Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’nin ülkemiz üzerinde izlediği politikalar bizler için gurur kaynağı olmuştur.Bizlerde, Genel Başkanımızın izlediği politikaları halkımıza daha iyi anlatmak için Milliyetçi Hareket Partisi’ni hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İzzet GörenMHPAdayMalatya
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