Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı.

KAMYONET YOLU KAPATTI

Gölbaşı- Malatya karayolunda kayan bir kamyonet, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine seyir eden bölge trafik ekipleri ile yoldaki araç sürücülerinin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA