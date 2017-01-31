Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı.
KAMYONET YOLU KAPATTI
Gölbaşı- Malatya karayolunda kayan bir kamyonet, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine seyir eden bölge trafik ekipleri ile yoldaki araç sürücülerinin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.
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