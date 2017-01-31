31 Ocak 2017 Salı

Gölbaşı- Malatya karayolu kapandı

Gölbaşı- Malatya karayolunda devam eden kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan TIR, yolu ulaşıma kapattı.

28 Ocak 2017 Cumartesi 11:11
Gölbaşı- Malatya karayolu kapandı

  Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı.

KAMYONET YOLU KAPATTI
  Gölbaşı- Malatya karayolunda kayan bir kamyonet, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine seyir eden bölge trafik ekipleri ile yoldaki araç sürücülerinin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA
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