GÖKDUMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Özalper ve Salköprü semt konaklarında düzenlenen programlarda Yazar Gökduman, öğrencilerle söyleşide bulundu. Ortaokul çağındaki öğrencilerin ilgiyle dinlediği Yazar Gökduman, kitap okumanın önemi üzerinde durdu. Gökduman, eğitim hayatında başarılı olmada kitap okumanın çok etkisi olduğunu vurguladı.
500 KİTAP HEDİYE EDİLDİ
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gökduman, programların sonunda kitaplarını imzaladı. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen programlarda toplam 500 kitabın öğrencilere hediye edildiği kaydedildi. (Bülten)