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GÖKDUMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle bir araya geldi.

GÖKDUMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle bir araya geldi.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:24
GÖKDUMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Özalper ve Salköprü semt konaklarında düzenlenen programlarda Yazar Gökduman, öğrencilerle söyleşide bulundu. Ortaokul çağındaki öğrencilerin ilgiyle dinlediği Yazar Gökduman, kitap okumanın önemi üzerinde durdu. Gökduman, eğitim hayatında başarılı olmada kitap okumanın çok etkisi olduğunu vurguladı.

500 KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gökduman, programların sonunda kitaplarını imzaladı. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen programlarda toplam 500 kitabın öğrencilere hediye edildiği kaydedildi. (Bülten)

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Özalper Ve Salköprü Semt KonaklarıOkur-Yazar BuluşmalarıNehir Aydın GökdumanMalatya
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