GÖKDUMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle bir araya geldi.