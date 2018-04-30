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Göğüs, Berat Kandili’ni Kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı ve kandili kutladı.

Göğüs, Berat Kandili’ni Kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı ve kandili kutladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:36
Göğüs, Berat Kandili’ni Kutladı

Berat Kandili’nin manevi ikliminde, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğunu belirtenGöğüs, mesajında şunları dile getirdi:

“İslam âlemi olarak, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, günahlarımızın affı ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından Müslümanlar için büyük bir fırsattır.Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini kutlar, bu mübarek gece vesilesiyle, insanların kurtuluşa ererek, tüm dünyaya barış ve huzur gelmesini dilerim.” (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hasan GöğüsBERAT KANDİLİ
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