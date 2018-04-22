Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812

Gittiği Her Yerde Gözler Onda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile tanınan Malatyalı Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş’ta yoğun ilgiyle karşılaştı

Gittiği Her Yerde Gözler Onda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile tanınan Malatyalı Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş’ta yoğun ilgiyle karşılaştı

22 Nisan 2018 Pazar 11:20
Gittiği Her Yerde Gözler Onda

Malatyalı Serkan Aybar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile duyanları şaşırtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile dikkat çeken Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş’ta 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta gittiği iş yerlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Aybar, Malatya'nın Seyran Mahallesi muhtar adayı oldu.

Aybar, “Dünya lideri reisin, bir numaraları sevdalısı ve onun aşığıyım. Rabbimden Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın da onu görebilecek kadar uzun yaşamasını diliyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan asrın lideridir. Onun gibi bir lideri bizler tanımadık ve bizler geçmişimize de sorduğumuz zaman onlar da tanımamış, görmemişler. Bu bir sevda işi. Hani reis diyor ya, ‘Bizimki sevda’ derken aynı sevdadan bizler de pay aldık. Reisi ilk 2003 yılında meydanlarda sadece bir kelimesi defalarda dilime takıldı. Kardeşlerim demesi var ya, o bizden bir olduğunu adeta bize olan bağlılığını, sevgisini ve kendi çocuklarından feragat ederek, kendi ömründen, yaşantısından, hayatından çalarak milletine açık olan bir insanın bu ifadesi kendisine bizleri aşık etti. Ben şahsen bir gün olur da reisle karşılaşırız, o da bana ‘Gel bakayım Serkan kardeşim’ derse doyasıya sarılırız. Malatya’da İşçi Bulma Kurumunda çalışıyorum. Ayrıca Seyran Mahallesi muhtar adayıyım” dedi.busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 22.04.2018 11:24
Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANSesSerkan Aybar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duvara Çarptı Yaralandı
Duvara Çarptı Yaralandı
Karşı Şeride Geçti Sonrası Tam Bir Kabus
Karşı Şeride Geçti Sonrası Tam Bir Kabus
Karacan’dan Keskin’e ziyaret
Karacan’dan Keskin’e ziyaret

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim