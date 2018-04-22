Girişimcilik Kursları Devam Ediyor

Battalgazi Konferans Salonu’nda yapılan seçmelere 300’ün üzerinde katılım oldu.Kurs seçmelerine Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ve İŞKUR İl Müdürü Vahap Tomanda katıldı.

Battalgazi Belediyesi-İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile hazırlanan girişimcilik kursuna yoğun katılım vardı. Kendi işini kurmak için yola çıkan girişimcileri iş piyasasına hazırlamak, iş hayatındaki ayrıntıları müteşebbislere aktarmak için düzenlenen kursa 300 kişinin üzerinde katılım vardı. Girişimcilere iş kurma yolunda hizmet vermek için açılan kursa Battalgazi Belediye Başkanvekili Zafer Kırçuval, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ve girişimciler katıldı.

KIVILCIM MAİYETİNDE HİZMET

Girişimcilik Seçmelerinde Battalgazi Belediyesine teşekkür eden İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, bu kursların bir hobi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Toman yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün burada sizi ağırlamak, size hizmet etmek bir görevimizdir.İnsana hizmet Rabbimize hizmet etme anlayışı ile bizlerde bu görevimizi icra ediyoruz.4 yıldan beri Battalgazi Belediyemize, İŞKUR işbirliği ile siz değerli katılımcılara sağlamış olduğu bu hizmetlerden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bizim gayemiz insana hizmet etmektir. Devletin vermiş olduğu bütün imkanları seferber ederken, doğru kişiye doğru zamanda eğitim vermek, bu eğitim sayesinde iş piyasasına hazır hale getirmek veya kendi işini kurmak isteyen bireylere bir kıvılcım maiyetinde kendilerine bir hizmet sunmaktır. Sizin ilerde bir iş kurmanız bize mutluluk verecektir. Çünkü biz biliyoruz ki gelişen toplumlar,kendi işini kuran ve devletine hizmet için çalışanlarla gelişmişlerdir. Bilgi çağını yaşadığımız bu zamanlarda alın teri ile kurmuş oldukları işletmeler sayesinde insanlara hizmet sunulurken, aynı zamanda da devletine ve milletine hizmet etmiş bulunmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ise yaptığı açıklamada, “Konuşmama öncelikle il dışında bulunan değerli Başkanımız Selahattin Gürkan'ın da başarı dileklerini iletiyorum.Battalgazi Belediyemiz ve Türkiye İş Kurumu ile birlikte düzenlediğimiz KOSGEB Girişimcilik Kursuna hoş geldiniz. 300 kişilik bir katılımın seçmeleri için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin gençlerine iş olanağı ve istihdam sağlamak için büyük önem verdiğimiz bu kurslara katılan tüm kursiyerlere hayatlarında başarılar diliyorum.Bu girişimcilik kurslarının ardından devletimizin de verdiği teşviklerle ülkemizin iş dünyasına önemli katkılar sağlanmasını ümit ediyorum”diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçmelere geçildi. Seçmeleri geçen girişimcilere 30 Nisan’dan itibaren Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verilecek ve bu eğitim üç ay sürecek. (Bülten)busabahmalatya.com