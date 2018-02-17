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 ‘Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir’ konferansı 

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Malatya Teknokent ve Erciyes Teknokent tarafından İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda “Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir” adlı konferans düzenlendi. 

 ‘Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir’ konferansı 

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Malatya Teknokent ve Erciyes Teknokent tarafından İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda “Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir” adlı konferans düzenlendi. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 14:17
 ‘Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir’ konferansı 

Konferans, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi ve Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Teoman Karadağ ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. “TÜBİTAK’ın 1512” isimli genç girişimcilik desteğinden bahseden Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz Erciyes Teknokent BİGG ile birlikte partner olarak çalıştıklarını belirterek, “Burada yaklaşık 150 bin TL gibi devletimizin bize sunduğu muazzam bir iyiliği var. Karşılıksız bize, sizlere sunduğu bir destek var. Çok ileri düzey teknolojiler, karmaşık yapılar düşünmeyin. Çok basit, ihtiyaç duyulabilecek bir fikriniz varsa bu bile rahatlıkla desteklenebilir forma dönüşebilir. Yeter ki o konu üstüne çalışmış olun, araştırma yapmış olun, bir birikiminiz olsun rahatlıkla destek alabiliyorsunuz. Onlarca, yüzlerce öğrenci Türkiye’nin her yerinden bu destekten yararlanıyor" dedi.


Malatya’da henüz böyle bir desteğin olmadığından bahseden Kocamaz, “İnşallah bu desteği biz vereceğiz. Erciyes Teknokent aynı zamanda bizim rehber teknokentimiz. Çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Birçok noktada onların desteklerini ve yardımlarını alıyoruz” ifadelerine yer verdi.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Harun Karakoç ise TÜBİTAK’ın bu desteği neden sağladığını ve desteğin detaylarını açıkladı.
BİGG’ın, TÜBİTAK’ın bir girişimcilik çalışması olduğunu söyleyen Karakoç, şunları söyledi:
“2015 yılında itibaren TÜBİTAK yürütüyor. TÜBİTAK’a gelen projeleri, önce bizim gibi toplam 20 tane uygulayıcı kuruluş seçti. Buradaki bizim görevimiz sizleri öncelikle başvuruları toplamak, sizi çeşitli eğitimlerden ve mentolik süreçlerden geçirip projenizi biraz daha olgunlaştırmak, TÜBİTAK’a sunduğunuz iş piramidini yazmak, sonrasında TÜBİTAK’a göndermek.” Bunları başarmak için yatırımcı, girişimci ve iş fikrinin gerektiğini kaydeden Karakoç, projenin gelişim evresinin dokuz aşama olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
“Sizin temelde bir fikriniz varsa sadece fikir aşamasındaysanız birinci seviye olarak geçer. İlk üç seviye biraz daha akademik tabanlıdır. Burada yapmamız gereken ortaya attığımız hipotezi doğrulamak. BİGG için geldiğin zaman en az 3-4 seviyesinde ol. BİGG desteğinin amacı ise sizi dörtten yediye yani artık pazara çıkan bir ürün haline dönüşmenizi sağlamaktır.”
BİGG’e akademisyenlerin, lisans mezunlarının, lisans son sınıf öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin, mezunlarının ve doktora öğrencilerinin başvurabildiğini belirten Karakoç, “Başvuru projelerinin illa bir buluş olması gerekmiyor, olan bir ürünün birebir aynısını da yapabilirsiniz. Sonuçta biz yurtdışına para vereceğimize sizden satın almış oluruz. İnsan potansiyeli, ihracat potansiyeli, katma değer, ticaret, ithal ikame yine TÜBİTAK’ın beklediği şeyler. Peki, BİGG ne sağlıyor? 150 bin TL yüzde yüz hibe sağlıyor. Peki, siz 150 bin lirayı nereye harcayabiliyorsunuz? Projenizle ARGE’yle alakalı her türlü ham madde, malzeme alabiliyorsunuz. Kendinize maaş verebiliyorsunuz, çalışanlara maaş verebiliyorsunuz, danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. 150 bin liralık projede aşağı yukarı sizin cebinizden 20-30 bin lira gibi bir para çıkabiliyor" diye konuştu.
 

İHA

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