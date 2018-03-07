GERİ SAYIM BAŞLADI

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım, Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı adına fuar öncesi istişare toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım, Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın çok kapsamlı olacağını kaydetti. Akın, “24 ildeki bütün müdürlerini ve başkanlarını da inşallah bu sene Malatya Tarım Fuarımızda misafir edeceğiz” dedi.

Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ve paydaş kurumların müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak fuarlar ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, bu kapsamda yaklaşık 12 yıl önce başlamış oldukları ve bu yıl 12’ncisini gerçekleştirecekleri Tarım Fuarı'yla ilgili paydaş ve kurum müdürleriyle bir istişare toplantısı tertip ettiklerini söyledi.

FUARIMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİK

Bu toplantıyı yılda 3 kez yaptıklarını ifade eden Akın, “Bu istişare toplantılarımızı daha önce bütün tarım paydaşı kuruluşlarla beraber yapıyorduk. Fakat bu son yıllarda, gerek Sivil Toplum Kuruluşlarının yaygınlık kazanması gerekse özellikle tarım kuruluşlarımızın sayısının artmasıyla beraber bunu daha özel de ayrı ayrı yılda 3 toplantı olarak yapıyoruz. Bugün burada kurumlarımız ve kurum temsilcilerimiz ile beraber istişare toplantısı yapacağız. Şu ana kadar birliklerimiz ve ziraat odalarımıza birtakım toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarımız da almış olduğunuz kararlarımızı bir kısmını kısmen şu an uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yılki hedefimiz özellikle bölge fuarı olma noktasında ciddi anlamda birtakım katılımlar ve etkinlikler olacak. Bu kapsamda geçen hafta Tarım Bakanımızı ziyaret ederek, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız da ziyaret ederek fuarımız hakkında bilgilendirdik” diye konuştu.

24 İLDEN BİRLİK BAŞKANLARI GELECEK

Malatya Tarım Fuarı’na 24 ilden birlik başkanları ve kurum müdürlerinin de katılacağını açıklayan Akın, “Tarım Bakanımızın özellikle bu seneki fuara katılımı noktasında kendisinden ricada bulunduk. İnşallah programlarının müsait olması durumunda fuarımıza katılacaklar. Aynı zamanda bu son dönemlerde özellikle tanıtımın gelişimi noktasına birliklerimizin ciddi anlamda katkısı ve destekleri var. Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse kurumlarımızın 24 ildeki bütün müdürlerini ve başkanlarını da inşallah bu sene Malatya Tarım Fuarımızda misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.

FUARIMIZ CİDDİ BİR ÖNEM KAZANDI

Akın, “Birtakım birliklerimizin Malatya'da bölge toplantıları olacak. Biz de onlara inşallah ev sahipliği yapacağız. Gerek kendi aralarındaki istişare toplantılarında olsun gerekse de kendi sektörleri ile ilgili gelişmelerin konuşulduğu toplantılar olacak. Bu sene Malatya Tarım Fuarı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 24 ilin bütün tarım paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarının katılmış olduğu çok geniş kapsamlı bir fuar organizasyonu hedefimiz var. Stant noktasında ise bu yıl geçmiş yıllara göre daha kapsamlı bir katılım söz konusu. Bizi sevindiren diğer bir mesele şu ki fuarımız artık ticari anlamda da ciddi bir önem kazandı. Gerek tarım makineleri noktasında gerekse de traktör satışlarının noktasında her yer ciddi anlamda bir artış kaydetmektedir” ifadelerine yer verdi. MUTLU SARIGÜL -