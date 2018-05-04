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Gereği Düşünüldü Müebbet Verildi

15 Temmuz'daki darbe kalkışması ile ilgili Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında mahkeme, 76 sanıktan 14’üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Gereği Düşünüldü Müebbet Verildi

15 Temmuz'daki darbe kalkışması ile ilgili Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında mahkeme, 76 sanıktan 14’üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:00
Gereği Düşünüldü Müebbet Verildi

Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 16 aylık yargılamanın sonunda bugün karar açıklandı. Mahkeme Başkanı İzzetin Duman tarafından açıklanan kararlarda, 76 sanıktan 14’ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 2 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verildi. 57 sanığın beraat ettiği davada AdemHuduti’ye 15 yıl, Ersin Yıldırım’a 7 yıl 6 ay ve Mustafa Sinan Soybaş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MÜEBBET VERİLEN SANIKLAR

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verilen sanıklar şu şekilde:

"Eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, eski 2. Ordu Harekat Başkanı Albay Erkan Varol, eski MEBS Alay Komutanı Albay Mehmet Ergün, eski 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan, eski 7. Ana Jet Üs Harekat Başkanı Albay Tayfun Tuna, eski İstihkam Alay Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak, eski İstihkam Alay Komutan Vekili Yarbay, eski 7. Ana Jet Üs 171. Filo Komutanı Pilot Binbaşı Metin Çivilibal, eski 7 Ana Jet Üs 171. Filo Pilot Binbaşı Tuncay Öztürk, eski 2. Ordu İcra Subayı Binbaşı Eyüp Kök, eski 2. Ordu Binbaşı İbrahim Dede, eski 2. Ordu Hareket Plan Subayı Yüzbaşı Kemal Keskin, eski 2.Ordu Muhafız Bölüğü Üsteğmeni Hüseyin Çakıcı."

Mahkeme ayrıca müebbet cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Uçbudak, İsmail Akın, Kemal Keskin, Hüseyin Çakıcı hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yine sanıklardan İbrahim Dede'ye hakkında da ayrıca devlet silahı ile Enis Gün'ü öldürmeye teşebbüsten 24 yıl hapis cezası verdi.

57 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Davada, dönemin 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Avni Angun ile darbe gecesi 7. Ana Jet Üssünde savaş uçaklarını pist başı yaptırarak darbeye teşebbüs etmekle suçlanan pilotların tamamı beraat etti. Beraat eden isimler ise şöyle:

“Eski 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun, eski 2. Ordu Askeri Gazino Müdürü Yarbay Suat Özocak, eski 7. Ana Jet Üs Destek Grup Komutanı Yarbay Mahmut Sağır, eski 2. Ordu Komutanı Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya, eski 2. Ordu Karargah Bölük Komutanı Binbaşı Bülent Kuzucu, eski 7. Ana Jet Üs Uçak Bakım Binbaşı Murat Örsal, eski 7. Ana Jet Üs Güvenlik Tabur Komutanı Yüzbaşı Murat Mutlu, eski 7. Ana Jet Üs 171. Filo Pilot Üsteğmenler Mahmut Burak Kılıç, Eray Bakır, Muhammed Yusuf Tür, Resul Sayan, Halil Karan, Seçkin Gülmüş, Ülfet Kaça. Eski 2. Ordu Komutanlığı Koruma Astsubayları Hacı Eyyip Özcan, Fatih Gürcan, İsmail Onur Şencan ve Hasan Ayaz."

HUDUTİ’YE 15 YIL CEZA

Mahkeme, davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı AdemHuduti hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verirken, eski 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım hakkında ise "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme yine eski 2. Kara Havacılık Pilot Teğmeni Mustafa Sinan Soybaş hakkında da "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

15 Temmuz’da 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2'si uzman çavuş olmak üzere 39 er ve erbaş hakkında beraat kararı veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

TAHİR ÖZÇELİK  - busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöAdemHudutiErsin YıldırımMustafa Sinan Soybaş
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