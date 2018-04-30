Gençlik Ülkemizin Umududur

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla 4’üncü Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu kapsamında düzenlenen Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu’nun kapanış töreni geçekleştirildi. Bir otelde düzenlenenkapanış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Gögüs, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri, AK Parti ilçe başkanları

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yaklaşık 7-8 ay önce proje imam hatip olan burada okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz geldiler. Öğrencilerimizin yapacakları bir sempozyum planladıklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Çünkü eğer biz ilim üretemiyorsak, eğer biz bilim üretemiyorsak ki gerilemenin temeli budur. Mutlaka ilim, bilim öğretmemiz, önde olmamız lazım” dedi.

GENÇLERİMİZE IŞIK OLMAYA GAYRET EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Her platform yeni bir heyecanı beraberinde getiriyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla hayata geçen bu sempozyumda geleceğin gençliği ve gençliğin geleceği konuşuldu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği yolda aldığımız eğitimde, gittiğimiz tüm güzel yollarda gençlerimize ışık olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Vali Ali Kaban da, programda söz alarak, “Sık yapılan toplantılar neticesinde imam hatiplerimizle ilgili düzeltilmesi gereken sorunların tamamı karşılığını buldu ve çözüldü. Okullarımızın aslında çözülmeyecek gibi görünen fakat karşılıklı iletişimle çözülebilecek birçok sorunu çözüldü” dedi.

“Ülkenin geleceği adına gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz” diyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu sempozyumun düzenlenmesinden dolayı emeği geçen, ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BU KURUMLARIMIZDA BİRÇOK BİLİM ADAMI YETİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Burada ele alınan konulardan biri de ‘Devletin Gençlik Vizyonu.’ Genç kuşaklarını ihmal eden toplumlar, geleceklerini inşa edemezler. Biz, gençlerimizi milli ve yerli değerlerle donanmış, evrensel değerlere açık, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirerek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu kurumlarımızda birçok bilim adamı yetişti. Milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini, vatanını seven, milleti için gayret gösteren 2 günü birbirine denkse kendisini zararlı olduğunu bilen nice başarılı öğrencilerimiz bu kurumlardan eğitim aldı, almaya da devam ediyor. Bu gençlerimizle inşallah Türkiye’nin yarını çok daha aydınlık olacak. Çünkü geleceği bu gençlerimize emanet edeceğiz.

Gençlik ülkemizin umududur. İnanan insan için umut hep vardır ve var olacaktır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Bu değerlerimizin gelecek nesillere taşıcısı olan gençlerimize güveniyoruz.

TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLÜ OLACAKTIR

Gençliğimizin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istiyoruz. Millî değerlerine bağlı bir nesille Türkiye daha da güçlü olacaktır. Bu vesileyle imam hatip liselerinde program değişikliğine gittik. İmam hatip liselerimizde eğitim gören öğrencilerimiz üniversiteye giriş sınavlarında da büyük bir başarı göstermiştir. Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı. Bu sayı öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ediyor. Malatya ilimizde de 16 Anadolu imam hatip lisesi olup bu okullarda 6 bin 405 öğrencimiz eğitim görmektedir. Yine Malatya'da biri Malatya Yeşilyurt Fen Lisesi, diğeri şuan sempozyumumuza ev sahipliği yapan Yeşilyurt Selahaddin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi olmak üzere 2 adet proje okulumuz vardır. Önümüzdeki dönemde, fırsat eşitliği temelinde eğitimin kalitesini arttıracağız. Geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, sporcuları, sanatçıları, hukukçuları, mühendisleri, bakanları, Turgut Özal’Iarı bu okullardan da çıkacaktır. Bu okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizden çıkacaktır. Burada mezun olan evlatlarımızla birlikte büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz. büyük Türkiye yoluna giderken kılavuzumuz, rehberimiz bilimdir, akıldır. Bilginin üretildiği yerler de, bilgiyi üretecek insanların yetiştirildiği yerler de eğitim kurumlarıdır. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Yetişmiş insan gücünü de okullar sağlıyor. Türkiye’nin en büyük yatırımı beşeri sermayeye yaptığı yatırımdır. Türkiyebeşeri sermayeyi kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden biridir. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelindeki eğitim değişmez ilkemizdir, değişmez hedefimizdir. Bu dönemde eğitimde bazı alanlarda 80 yıla yapılanlara denk hizmet verdik. Bazı alanlar da ise 80 yılda yapılanlardan kat kat fazlasını verdik. Zaten eğitimin altyapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsetmek mümkün değildir. Eğer bugün herkes eğimde kaliteden bahsediyorsa bu büyük ölçüde eğitimin altyapısının tamamlanmış olmasından kaynaklanıyor. Eğitimin altyapısını tamamlayabilmek için de mutlaka kaynak ayırmanız lazım. Milli gelirden ayırdığımız pay 2 kat arttı; yüzde 100’den fazla arttı.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi