“Gençlerin Güncel Meseleleri” Sempozyumu Yapıldı

İki gün sürecek sempozyumda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyen, bürokrat, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 15 ayrı başlık altında hazırlanan sempozyumda ‘Gençlerin Güncel Meseleleri’ temalı bilimsel çalışmaları ve sunumlarını paylaşacaklar.25 farklı kent ile 27 farklı okuldan katılan panelistler, toplam 61 bildiri sunacaklar.

İmam Hatip öğrencileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetinden sonra sempozyumun açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sempozyumun düzenlenmesinde büyük destek veren İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sempozyum Düzenleme Kuruluna teşekkür etti.

“GENÇLİĞİN SORUNLARINI YİNE GENÇLER TARTIŞACAK”

Sempozyumda gençlerin güncel meselelerinin farklı bakış açılarıyla değerlendirileceğini, lise öğrencilerinin konuşma yapacaklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İmam Hatip öğrencileriyle birlikte olmak, onlarla birlikte geleceği paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Bizler güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışırken, ülkemizi 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hazırlamak adına yerelde çaba harcarken gençlerimizin vizyon sahibi olmalarına, hedef koymalarına, dünyayı tanımalarına, özgürce düşüncelerini paylaşmalarına, kitap okuma alışkanlıklarını artırmalarına ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerine sınırsız destek veriyoruz. Gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerinde önlerini açmak, alan oluşturmak ve hizmet sunmak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Gençlerimizin doğru ve güzel yetişmelerine büyük faydalar sağlayacağına inandığımız, ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuzsempozyumda gençliğin sorunlarını ve çözüm yollarını yine gençlerin ele alacak olması da ayrıca önemlidir, bu tür projeleri artırmalıyız. Gençlerimiz kendilerini anlatmalı, sorunlarını tespit etmeli ve çözüm yolunu bulmak için uğraş vermelidir. Akademisyenler ve bürokratların haricinde oturum toplantılarında konuşma yapacak olan öğrencilerimiz kendi pencerelerinden kendi sorunlarını ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaşacaklar ve 61 adet bildiri sunacaklar. Faydalı ve verimli geçeceğini ümit ettiğimiz, yurt içi ve yurt dışından çok değerli bilim adamı, akademisyen, eğitmen ve öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla düzenlenecek böylesine geniş kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın da onurunu yaşıyoruz. Gençlerimizin toplantıları çok iyi takip etmelerini özellikle rica ediyorum. Sempozyumun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sempozyum Düzenleme Kuruluna ve Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sempozyumun bitiminde hazırlanacak bildiriler kitap haline getirilecektir” sözlerini kaydetti.

“GENÇLER KONUŞACAK, BİZ DİNLEYECEĞİZ”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı- Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mikail Çirkin ise, 11’i Malatya’dan, 48 yurt içinden, 2’si Karadağ’dan olmak üzere toplam 61 bildirinin sunulacağı sempozyumda gençlerin daha fazla söz alacağını ve düşüncelerini özgür bir şekilde paylaşacağını ifade ederken, “Sempozyumda gençler konuşacak biz dinleyeceğiz. Yarınlarımız, gençlerle daha güzel olacaktır, gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Sempozyumun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, eğitime verdiği desteklerle Yeşilyurt’u kültür yuvasına dönüştüren Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a, İnönü Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Din Öğretimleri Genel Müdürlüğüne bütün öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YARININ BİLİM ADAMLARI

Sempozyumda gençlerin bildiri sunacak olmasının önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Yarının bilim adamları olacak gençlerimiz bugünden bilimsel çalışmalara altlık teşkil edecek bildirilerini kendileriyle alakalı bir sempozyumdapaylaşacak olması bu etkinliğin farkını ve önemini ortaya koymaktadır” sözlerini kaydetti.

Sempozyumun başarılı geçmesini ümit ettiklerini dile getiren İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İlhan Erdem de, “Sempozyumun hayata geçmesinde destek veren başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara, akademisyenlere, bürokratlara, danışman öğretmenlere, yurt içi ve yurt dışından katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Ahmet Çakır, “İmam Hatipli öğrencilerinin böylesine verimli bir sempozyumun hayata geçmesinde öncülük etmesi hepimizi gururlandırmıştır.İmam Hatipli olmak ayrıcalıklıdır” dedi. (Bülten)