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Gençler sordu, Polat cevapladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’ne katılan gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.Polat iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Gençler sordu, Polat cevapladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’ne katılan gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.Polat iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı.

25 Eylül 2018 Salı 14:13
Gençler sordu, Polat cevapladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen söyleşi programına gençler ilgi gösterdiler. Belediyecilik ve hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden zirve programına gelen gençler, belediyelerin stratejik planlarında gençliğin yeri ve gençliğe yönelik yatırımları gibi konularda Başkan Polat’a sorular sordu. 

GENÇLERE YÖNELİK PROJELER TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ PROJELERİDİR

Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri, hizmetleri ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Polat, “Ben Anadolu çocuğuyum. Malatya’nın ihtiyaçlarını biliyorum. Göreve geldiğimizde yapılması gerekenlerle ilgili olarak Acil Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda öne çıkardığımız 112 projeyi kısa zamanda Malatya’ya kazandırmak için 24 saat çalışıyoruz. Gençlere yönelik projeler Türkiye’nin en önemli projeleridir. Bu yerelde de böyle genelde de böyledir. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Tek bir arzum var üreten, yaratıcı olan, yeniliğe açık, olaylara çok geniş bir perspektiften bakan genç bir toplumun oluşması” sözlerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin proje ve yatırımlarının Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten gençler, “Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok programlara katıldık. Bu programların çoğunda Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve projelerinin örnek olarak gösterildiğini gördük. O örnek projeleri yakından da gördük. Elinize emeğinize sağlık” dediler.

Söyleşinin ardından Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesinin organizasyonunu sağlayan bölge koordinatörlerine ve katılımcılarına plaketleri ve katılım sertifikaları verildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatYerel YönetimlerGençlik Stratejisi Zirvesi
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