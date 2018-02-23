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GENÇLER SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi belirli aralıklarla düzenlediği sokak röportajlarıyla kentin nabzını devam ediyor.

GENÇLER SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi belirli aralıklarla düzenlediği sokak röportajlarıyla kentin nabzını devam ediyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Şubat 2018 Cuma 12:18
GENÇLER SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR

Bu kapsamda daha önce ‘Gençliğin En Büyük Sorunu Nedir?’ ve ‘Sosyal Medya Bizleri Nasıl Etkiliyor?’ sorularının ardından İnönü Üniversitesi Kampusünde yapılan röportajda gençlere ‘Kitap okuyor musunuz? Hangi sıklıkta kitap okuyorsunuz?’ ve ‘Ne tür kitaplar okuyorsunuz?’ şeklinde üç soru yöneltildi.

Üniversitelilerin soruya ilgisi oldukça yoğun oldu. Düzenledikleri sokak röportajlarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Tercan, “Gençlik Meclisi olarak yaptığımız bu röportajın amacının kitap okuma konusunda özellikle üniversiteli arkadaşların ne derece meraklı olduğunu tespit etmekti. Hem belli bir görüş elde edebilmek hem de kitap okumaya teşvik edebilmek adına yaptığımız bu çalışma umarım faydalı olmuştur. Gençlerin yaptığımız röportajlara ilgisine teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisinden yapılan açıklamaya göre sokak röportajlarının dönem dönem farklı sorularla devam edeceği belirtildi. (Bülten)busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:37
Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiMalatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik MeclisiSokak Röportajları
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