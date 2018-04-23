Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
174.704
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7263
EURO
4.9845

Gençler, İyilik Yapmak İçin Yarışıyor

Tecde Mahalle Muhtarlığı tarafından başlatılan “Gençler İyilik Noktasında Buluşuyor” adlı proje ile mahallenin gençleri iyilik yapmak için birbirleri ile yarışıyor.

Gençler, İyilik Yapmak İçin Yarışıyor

Tecde Mahalle Muhtarlığı tarafından başlatılan “Gençler İyilik Noktasında Buluşuyor” adlı proje ile mahallenin gençleri iyilik yapmak için birbirleri ile yarışıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
Gençler, İyilik Yapmak İçin Yarışıyor

Hayata geçirilen proje kapsamında Tecdeli gençler kimi zaman sabah namazında cemaate çorba yapıp ikram ediyor, kimi zaman mahalledeki yaşlı ve hastaları hep birlikte ziyaret ediyor kimi zaman da maddi durumu iyi olmayan mahalleliyi tespit ederek onlara yardım yapıyor. Ağaç dikiminden kütüphane oluşturmaya kadar daha birçok hedefi bulunan proje ile gençlerin yardımlaşma ve paylaşma duyguları güçleniyor.

HER HAFTA BİR GENÇ ÇORBA HAZIRLIYOR

Proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Faaliyetlerimizin ilk aşamasında her cumartesi günü sabah namazında Tecde Merkez Camii’nde gençler bir araya geliyor. Sabah namazı sonrası gençlerin hazırladıkları çorba cemaate ikram ediliyor. Her hafta bir gencimiz çorba yapımını üstleniyor. Böylelikle paylaşma duyguları pekişmiş oluyor. İkinci faaliyetimiz mahallemiz sakinlerinden yaşlı ve hasta olanlar gençlerle birlikte ziyaret ediliyor. Üçüncü aşamada ise maddi imkanı bulunmayan aileler tespit edilerek ayni yardımlar gençler tarafından aileler ziyaret edilerek yapılıyor. Projemizin dördüncü aşamasında hedefimiz bir kütüphane oluşturmak ve kitap okuma etkinlikleri başlatmak. Kütüphane oluşturulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kısa zamanda kütüphane için gerekli çalışmalar başlayacak. Projemizin beşinci aşamasında ise ağaç dikimi mahallemizde belirlenen bir alana ağaç dikimi gerçekleştirilecek ve bu ağaçların bakımı gençlerimiz tarafından yapılacak. Projenin altıncı aşaması ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile görüşmeler sağlanarak hastane acil servisinde haftanın iki veya üç günü gençlerimiz kimsesi olmayan yaşlı hastalar için evrak takibi röntgen çekimi tahlil gibi işlemler için yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu kaydeden muhtar Yiğit, “Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Gençlerimizi iyilik noktalarında buluşturup zihinlerini iyiliklerle buluşturursak kötülükler zihinleri meşgul etmez. Biz iyiliği teşvik etmez isek var olan kötülükler gençlerimizi kuşatır” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
IyilikTecde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Sarıcıoğlu  Sokakları Yenileniyor
Sarıcıoğlu  Sokakları Yenileniyor
Malatya Kayseri Karayolunda Kaza 2 Yaralı
Malatya Kayseri Karayolunda Kaza 2 Yaralı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim