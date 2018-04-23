Gençler, İyilik Yapmak İçin Yarışıyor

Hayata geçirilen proje kapsamında Tecdeli gençler kimi zaman sabah namazında cemaate çorba yapıp ikram ediyor, kimi zaman mahalledeki yaşlı ve hastaları hep birlikte ziyaret ediyor kimi zaman da maddi durumu iyi olmayan mahalleliyi tespit ederek onlara yardım yapıyor. Ağaç dikiminden kütüphane oluşturmaya kadar daha birçok hedefi bulunan proje ile gençlerin yardımlaşma ve paylaşma duyguları güçleniyor.

HER HAFTA BİR GENÇ ÇORBA HAZIRLIYOR

Proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Faaliyetlerimizin ilk aşamasında her cumartesi günü sabah namazında Tecde Merkez Camii’nde gençler bir araya geliyor. Sabah namazı sonrası gençlerin hazırladıkları çorba cemaate ikram ediliyor. Her hafta bir gencimiz çorba yapımını üstleniyor. Böylelikle paylaşma duyguları pekişmiş oluyor. İkinci faaliyetimiz mahallemiz sakinlerinden yaşlı ve hasta olanlar gençlerle birlikte ziyaret ediliyor. Üçüncü aşamada ise maddi imkanı bulunmayan aileler tespit edilerek ayni yardımlar gençler tarafından aileler ziyaret edilerek yapılıyor. Projemizin dördüncü aşamasında hedefimiz bir kütüphane oluşturmak ve kitap okuma etkinlikleri başlatmak. Kütüphane oluşturulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kısa zamanda kütüphane için gerekli çalışmalar başlayacak. Projemizin beşinci aşamasında ise ağaç dikimi mahallemizde belirlenen bir alana ağaç dikimi gerçekleştirilecek ve bu ağaçların bakımı gençlerimiz tarafından yapılacak. Projenin altıncı aşaması ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile görüşmeler sağlanarak hastane acil servisinde haftanın iki veya üç günü gençlerimiz kimsesi olmayan yaşlı hastalar için evrak takibi röntgen çekimi tahlil gibi işlemler için yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu kaydeden muhtar Yiğit, “Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Gençlerimizi iyilik noktalarında buluşturup zihinlerini iyiliklerle buluşturursak kötülükler zihinleri meşgul etmez. Biz iyiliği teşvik etmez isek var olan kötülükler gençlerimizi kuşatır” diye konuştu.