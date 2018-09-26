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Gençler doğa ile buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Erzincan Kemaliye Kanyonu’nda Gençlik Kampı Düzenlendi.

Gençler doğa ile buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Erzincan Kemaliye Kanyonu’nda Gençlik Kampı Düzenlendi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:42
Gençler doğa ile buluştu

Gençlerin hem eğlenip hem öğrenip hem de muhabbet ortamı kurduğu Gençlik Kampına 18-25 yaşları arasında 50 kişi katıldı. Kampta geziler, yürüyüşler, kanyon turu, kamp eğitimi ve birbirinden farklı aktiviteler yer aldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

“Gençlerimize bu kamplarla birlikte gönül köprüsü kurmayı öğretiyoruz” diyen Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Bugün burada genç kardeşlerimizi ağırlamaktan, onlara destek vermekten gurur duyuyoruz. Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde gençlerimize yönelik düzenlediğimiz kampta gençlerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor hem de birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz günler yaşıyor. Kampa katılan 50 gencimiz yardımlaşma, dayanışma ve muhabbet içinde 2 gün geçiriyorlar. Gençlik Meclisi’mize ve emeği geçen herkese bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU KAMPI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Kampın her anının dolu dolu geçtiğini ifade eden gençler de, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile unutamayacakları 2 gün yaşadıklarını söyleyerek doğa yürüyüşü, sporsal etkinlikler, kanyon gezisine kadar her anı değerlendirdikleri kampta güzel dostluklar da edindiklerinin altını çizen gençler, “Muhteşem bir kamp alanındayız. Mükemmel bir havası var. Doğa ile iç içeyiz. Bu kampı asla unutmayacağız. Hem gezdik, eğlendik hem de yeni arkadaşlıkların temelini attık. Her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandılar. (Bülten)

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