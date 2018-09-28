Gençler aşurede buluştu

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tatlı “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz Koordinesinde Yavuz Selim İlk ve Orta Okulunda gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet çocuk ve gençlerimizin toplum bilincini ve aidiyetini pekiştiren faaliyetlerdir. Emeği Geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı konu ise ‘’Gençlere kültürel değerlerini hatırlatmak ve onları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediğimiz aşure etkinliği bu yıl TOKİ 1+1 mıntıkasında bulunan Yavuz Selim Orta Okulu’nda okuyan çocuklarımızla düzenledik. Birlik ve beraberliğimiz için böylesi kültürel değerler taşıyan etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."şeklinde konuştu. İl Müdürü Fındıklı, konuşmasının ardından Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı ile beraber öğrencilere kendi elleriyle aşure ikramı yaptılar.