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GENÇ MÜSİAD YENİ PROJELERLE GELİYOR

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğinin (MÜSİAD) gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD projelerine bir yenisini daha ekliyor.

GENÇ MÜSİAD YENİ PROJELERLE GELİYOR

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğinin (MÜSİAD) gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD projelerine bir yenisini daha ekliyor.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:44
GENÇ MÜSİAD YENİ PROJELERLE GELİYOR

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık, ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy MALATYA (YBA) Projesi’nin Şubat ayında hayata geçirileceği belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında, “21 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvuruları alınmaya başlayacak ‘Young Business Academy MALATYA’ projesi ile iş dünyasına kaliteli lider ve iş adamlarının kazandırılması hedefleniyor. YBA Projesi ile üniversite okuyan vizyon sahibi gençler, Türkiye ve Dünya çapında tanınmış alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin eğitmen olarak yer alacağı projede bir araya gelme fırsatı bulacaklar. 1 aylık özel bir eğitim sürecinden geçecek 120 kişilik YBA öğrencileri projenin ikinci aşamasında ise “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ne katılarak girişimcilik yolundaki ilk adımlarını atmış olacaklar. Projenin üçüncü aşamasında ise 3 CEO’nun katılım göstereceği CEO zirvesi ile ‘Diploma Törenini’ gerçekleştirecek. Projenin son aşamasını ise, ‘24 Çok Geç’ ile staj programı oluşturacak. YBA’dan mezun olan öğrenciler, MÜSİAD üyesi iş yerlerine isterlerse stajyer olarak üç aylık yaz dönemi veya okul dönemi olmak üzere iki farklı şekilde yerleştirilebilecekler. Bu sayede öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dökebilme şansını elde edebilecekler” denildi.

PROJENİN EĞİTİM BAŞLIKLARI ÇOK ÇEŞİTLİ

Açıklamada, Young Business Academy Malatya Projesi'nin eğitim başlıklarında ise, “Liderlik ve Hayat Planlaması, Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Hikayeleri, Yeni Nesil Satış ve Pazarlama, Endüstri 4.0 ve Teknolojinin Geleceği, Kitlesel Fonlama ve Girişimci Yatırımcı Buluşması, Kadın Gözüyle Girişimcilik, Etkili İletişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital Pazarlamanın Geleceği ve E Ticaret” yer aldığı ifade edildi. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 11:45
Anahtar Kelimeler:
MalatyaGenç MÜSİAD ProjeleriMüstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği
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