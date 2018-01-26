GENÇ MÜSİAD MALATYA AKADEMİ BAŞLADI



Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz yaptığı açıklamada, üyelerin kişisel ve firma gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genç MÜSİAD Malatya Akademi programını başlattıklarını söyledi. Yılmaz, Genç MÜSİAD’a üye olan işletmelere, satış ve pazarlamada beden dili, yeni nesil satış ve pazarlama, hibe ve teşviklere ulaşma, aile şirketlerinde kurumsallaşma, hedeflere göre yönetim ve mali tablolar analizi gibi konularında eğitimler vereceklerini belirtti.



Yılmaz, “Verilecek olan eğitimlerin sonunda üyelerimizin, işletmelerinde bulunan satış elemanlarının daha yetkin bir şekilde satış pazarlama yapabilmelerini, İşletme sahiplerinin ve personellerinin müşterileri ile daha sağlıklı iletişim kurabilmelerini, kurumsallaşma yolunda daha etkin adımlar atabilmelerini, işletme sahiplerinin sağlanan hibe ve teşviklere daha fazla ulaşmalarının sağlanabilmesi ve hibe teşviklere daha fazla başvurabilmelerini, sorumlu oldukları işleri daha kısa zamanda ve daha yararlı kullanabilmelerini, işletmelerin performans değerlendirme, özlük hakları gibi konularda etkinlik sağlamalarını ve mali tablolar analizi ile etkin para yönetimi konularında yetkinliklerinin arttırmalarını beklemekteyiz. Bu hafta ilk olarak İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Abuzer Yeşil hocamız ile Satış ve Pazarlamada Beden Dili eğitimimizle programımızı başlattık. Eğitim sonucunda üye firmalarımızın yerel, ulusal ve uluslar arası iş ortamında rekabet edebilecek seviyeye gelmelerini temenni ediyorum” diye konuştu busabahmalatya.com

