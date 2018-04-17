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Genç kız intihar etti

Çöşnük Mahallesi’nde genç bir kız, evinin banyosunda intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Yamanöz Sokak’ta ikamet eden ve bunalıma girdiği iddia edilen Sevgi K., evinin banyosunda intihar etti.

Genç kız intihar etti

Çöşnük Mahallesi’nde genç bir kız, evinin banyosunda intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Yamanöz Sokak’ta ikamet eden ve bunalıma girdiği iddia edilen Sevgi K., evinin banyosunda intihar etti.

17 Nisan 2018 Salı 10:29
Genç kız intihar etti

Çöşnük Mahallesi’nde genç bir kız, evinin banyosunda intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Yamanöz Sokak’ta ikamet eden ve bunalıma girdiği iddia edilen Sevgi K., evinin banyosunda intihar etti. 29 yaşında olduğu öğrenilen Sevgi K., aile yakınlarının durumu fark etmesi ve müdahalesi sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevgi K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile ise sinir krizi geçirdi.Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

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Malatya IntiharMalatya
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