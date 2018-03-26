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GEMİ SEVK VE İDARE BELGESİ SINAVI YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

GEMİ SEVK VE İDARE BELGESİ SINAVI YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 17:44
GEMİ SEVK VE İDARE BELGESİ SINAVI YAPILDI

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Gemi Sevk ve İdare Belgesi alımı için düzenlenen sınava katılan vatandaşlara, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından gerekli eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavına 95 kişi başvururken, sınava 76 kursiyer katıldı.Mersin Liman Başkanlığının değerlendirmesi sonrasında başarılı olan vatandaşlara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
GemiSınavMalatya
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