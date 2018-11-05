“Gelirken ağlamamıştık ama giderken ağlıyoruz”

13 Haziran 2017 tarih 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanıp, 9 Temmuz 2017 tarihinde Malatya’daki görevine başlayan ve 26 Ekim 2018 tarihli 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2-3 ve 6’ncı maddeleri gereğince Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Ali Kaban’ın kentten ayrılması dolayısıyla veda yemeği verildi. Yemeğe 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Söz alan davetliler Vali Kaban’a Malatya’ya kazandırdıkları için ve Malatya’yı tanıtmak için gösterdiği çabalardan ötürü çok teşekkür ederek Vali Ali Kaban’ın fahri Malatyalı olduğunu, Malatya’dan kopamayacağını dile getirerek kapılarının daima açık olduğunu ifade ettiler.

“AYRILIĞI TECRÜBE EDİYORUZ”

Vali Ali Kaban davetlileri selamlamasının akabinde yaptığı konuşmada, “Tabii hadise ayrılıklardan söz etmeye gelince ve ayrılığı yaşamaya gelince mesnevinin girişini unutmamak lazım. Ne diyordu Hz. Mevlana ‘Dinle neyi hikâye etmede, ayrılıktan şikâyet etmede.’ Hakikaten ayrılık zor bir şey, bir de eğer Malatya’daysanız daha da zor. Bir başka yerde beş günde vedalaşabilirsiniz ama Malatya’yla bir ayda zor vedalaşırsınız. Çünkü Malatya hakikaten gelip burada kendisine hizmet eden insanı içine sarıp sarmalayan, tüm sıcaklığıyla tüm kalbi dostluğuyla ona insan olduğunu ve insan sevgisi ile dolu olması gerektiğini öğreten gösteren bir şehirdir. Evet, gelirken ağlamamıştık çünkü benim için Malatya yeni bir deneyimdi, ilk kez gelmiştim 16 ay önce bölgeye ama giderken ağlıyoruz çünkü burada çok güzel dostluklarımız oldu, çok güzel insanlarla tanıştık, toprağın maddi ve manevi anlamda bereketini gördük ve bütün hissiyatıyla onu teneffüs etme fırsatını bulduk. Elbette her başlangıç bitiş gibi zordur. Yeni bir başlangıca giderken hem ayrılığın zorluğunu yaşıyorsunuz hem de yeni bir başlangıcın zorluğunu yaşıyorsunuz. Bu başlangıcın ne olduğunun bir önemi yok. Her başlangıçta zordur ama unutmayalım ki Hz. Mevlana’nın başta söylediği ayrılık aslında asıl kökümüzden ilk çıktığımız noktadan olan ayrılıktı. Biz bu ayrılıklarla o ayrılığı tecrübe ediyoruz, biz bu ayrılıklarla o ayrılığımızın bitişine doğru bir adım daha yaklaşıyoruz ve artık bu ayrılığın biteceğini ve hakka hakikate kavuşacağımız zamana doğru ilerliyoruz” sözlerini kaydetti.

“YILLARDIR OLUŞMUŞ BİR UR”

Vali Kaban, “Burada belki 16 ay gibi bir zamanda ne yapılabilirse elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bir kısım emanetleri de bıraktık. Bize emanet olarak bırakılmış olan TOKİ 1+1’lerin içinde yıllardır oluşmuş olan bir ur vardı. Oradaki altı yüzün üzerindeki evde yaşayan ve hepsi korunmaya muhtaç olan insanımızı tehdit eden bir unsurdu. Yaklaşık üç aydır bununla çok büyük bir mücadele verildi. Ben bu anlamda bu çalışmayı yürüten bütün arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Orada geri düşülmemesi lazım çünkü bizim dezavantajlı olan bütün gruplarımızı korumamız lazım. Orada oluşabilecek herhangi bir sapmaya Malatya olarak karşı durmamız gerekiyor. İnşallah bunu duyanlar için bir vazife olarak önümüzde duruyor buna fırsat vermememiz lazım. Elbette Malatya yatırım almalıdır, alacaktır buna da fazlasıyla layıktır. Elbette Malatya tarihteki o bereketli tarihteki kıymetli yerini tekrar alacaktır. Unutmayalım ki Malatya’nın asıl gücü yansıttığı gölgesindedir çünkü Türkiye ekonomisinin çok büyük bir kısmı Malatyalı hemşerilerimizin elindedir. unu bir şekilde bu tarafa doğru kanalize etmenin yollarını aşama aşama bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaban, “Ben bugün bu akşam burada gelerek lütfettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar Malatya’ya olan hasretimizi şimdiden ifade ediyoruz, dostlarımıza olan hasretimizi ifade ediyoruz. İnşallah bunu bir son olarak görmüyoruz, bunu dostluğa yeni bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Bu anlamda da bundan sonra nereye gidersek gidelim sizlere dostlarımıza her zaman yüreğimiz, kapımız, telefonumuz açıktır. Tekrar çok teşekkür ediyorum; hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarken sizlere de nice güzel günleri ailenizle, evlatlarınızla birlikte sağlık sıhhat afiyet içerisinde yaşamanızı ve çok daha güzel günler görmenizi temenni ediyorum hepinize sevgiler saygılar” diye konuştu.