GELİNLİKÇİLERE, FOTOĞRAF VE KUAFÖR TEPKİSİ

Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ile birlikte Malatya’nın bazı bölgelerinde hizmet veren gelinlikçilere tepki gösterdiler. Özellikle Fuzuli Caddesi üzerinde hizmet veren gelinlikçilerin hem gelinlik hem fotoğrafçılık hem de çiçekçilik ve gelin arabası süsleme işini yaptığını ileri sürerek tepki gösteren Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve MAFSAD Başkanı İnan Orhan bir basın açıklaması düzenleyerek, yetkililerden destek istediler.

Dün Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında ilk konuşmayı Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş yaptı. Fotoğrafçılar Odası ile yaptığımız bir toplantıda Fuzuli Caddesi üzerindeki gelinlikçilerle ilgili bir sıkıntıyı görüştüklerini hatırlatan Başkan Toptaş, bu sıkıntının sadece fotoğrafçılarla ilgili olmadığını aynı zamanda bu sıkıntının Kuaförler Odası’yla ilgili olduğunu da söyledi.

FARKLI İŞLERİ AYNI YERDE YAPIYORLAR

Fotoğrafçı ve kuaförlerin emeğinin çalındığını ileri süren Başkan Toptaş, “Kuaförler odası olarak fotoğrafçı arkadaşlarımız da bize bağlı. Ama bizim kanayan yaramız var Malatya’da. Türkiye’de bir tek Malatya’da böyle bir sistem var, biz bu sistemi Malatya’da istemiyoruz. Kuaförlerimizin perişan durumda ve emeği çalınıyor. Zira fotoğrafçı arkadaşlarımız da aynı durumdalar. Gelinlikçilerin bir kısmı paket adı altında salonlarında bir sistem kurmuşlar, bunun içerisinde fotoğrafı, kuaförü, çiçekçisi ve araba süslemesi gibi farklı işleri aynı yerde yapıyorlar. Bu konuda Kuaförler odası olarak, meslektaşlarımızdan birçok şikâyet var. Oda olarak sıkıntıdayız ve bu konuda elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bunu gelinlikçilerin bilmesini istiyoruz. Fotoğrafçılar Dernek Başkanı Orhan İnan Bey de burada, bize bu konuda destek veriyor. Yaptığımız görüşmede bu sonuç çıktı. Çok büyük tepkiler var ve yetkililerin bu konuya el atmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜM KURUMLARA MÜRACAATIMIZ OLACAK

Bu konuda odalarına aşırı bir şikayet olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Biz de ilerleyen günlerde Sayın Valimizden randevu talep edip bu konuyla ilgili görüşmemizi yapacağız. Bu işin kesin olarak çözülmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse belediyelere, Bakanlığımıza bu durumu ileteceğiz ama bunun öncesinde vali beyle görüşeceğiz, daha sonra yetkili tüm kurumlara müracaatımız olacaktır. Türkiye’nin birçok şehrinde herkes kendi bildiği işi yapıyor. Yani bir Sivas’ta gelinlikçi sadece gelinlik satıyor, fotoğrafçı sadece fotoğraf işi yapıyor, kuaför sadece kuaförlük yapıyor, yani bir düzen var. Malatya’da bunu çözüm noktasına ulaştıramadık. Malatya’da bir gelinlikçi açmış salonunu, gelin başını, kuaförünü, fotoğrafını, çiçekçisini hepsini koymuş durumda. Bu şekilde olunca kuaförlerimiz gelin başı yapamıyor, fotoğrafçımız aynı sıkıntıyı yaşıyorlar ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Odamıza aşırı derecede bir şikâyet var, bir talep var ve bir an önce bu sorunun çözülmesi için oda olarak ne gerekiyorsa, yapacağız. Kuaförlerimiz, Fotoğrafçılarımız odaya geldiler, bundan emin olsunlar ki elimizden geleni yapacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

ŞU ANDA ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAPIYORLAR

Bu konuyla ilgili defalarca toplantılar yapıldığını anımsatan MAFSAD Başkanı Orhan İnan ise, “Aslında yaklaşık 10 yıldır süren bir sıkıntı. Fotoğraf, gelinlik, kuaför ve çiçek işlerinin bir çatı altında yürütülmesi uzun zamandır var. Ramazan Başkanın başkanlığa geldiği andan itibaren fotoğrafçılara büyük bir destek verdi. Defalarca bu konuyla ilgili toplantılar yaptı, çalışmalar yaptı. Ustalarımızın, meslektaşlarımızın bu şekilde hakları yeniliyor, bu işe yıllardır emek vermiş, gönül vermiş insanlar para kazanamaz hale geldiler. Şuan da çok büyük sıkıntılar yapıyorlar. Bir ruhsat altında 4-5 iş yapan gelinlikçi arkadaşlarımız var. Bu konuyla ilgili yaklaşık 40’a yakın fotoğrafçımız sıkıntı yaşıyor. Önceki gün de bir toplantı yaptık, Ramazan Başkanımıza da sıkıntılarımızı anlattık, oda olarak kendisi destek veriyor. İlerleyen günlerde yetkili mercilerde, özellikle Valilik ve Belediye’ye, Maliye’ye ve birçok kuruma giderek bu sorunumuzu onlara dile getireceğiz. Sorunlar hakkında yetkililerimizin bir çözüm bulacağına da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİMİNİN FOTOĞRAFINI ALIYORLAR

Bir gazetecinin düğün salonlarında “Düğün salonlarının kendi fotoğrafçıları dışında başka fotoğrafçı kabul edilmediği yönünde bazı söylentiler olduğunu ve bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusu üzerine Başkan İnan, “Düğün salonlarında da bazı sorunlar yaşanıyor. Bazı düğün salonları kendi fotoğrafçısı dışında fotoğrafçı kabul etmiyor. Bu sorunla ilgili Maliye’nin de bir çalışması olacak, geçen yıl bu konuyu gündeme getirmiştik. Çok ciddi rakamlarda salonları kiralatıyorlar, bu Türkiye’nin her tarafında var. Bazı salonlarda bu sıkıntı yok ama bir takım düğün salonlarında kendi fotoğrafçısı dışında kabul etmiyorlar; işte çekemezsin, giremezsin, kiminin fotoğrafını alıyorlar. Bu işin aslında biraz sıkıntılı bir tarafıdır ve bu kadar abartılmaması gerekiyor. Ben de fotoğrafçıyım, ailemle gidiyorum, ailemin fotoğrafını çekeceğim, buna bile müsaade edemiyor. Düğün salonu fotoğrafçının yanında panoramik albüm vermeye başladılar. Gelinlikçiye gittiğinde de aynı paketin içinde müşteri ben size panoramik albüm veriyoruz diyor. Hem gelinlikçiler bunu yapıyor hem düğün salonları yapıyor, haliyle fotoğrafçılar artık ekmek yiyemez oldu” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi