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Geleceğin Yazarları, Yazarlarla Buluşuyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işbirliğinde düzenlenen “Yazar Olacak Çocuk” programı kapsamında yazar öğrenci buluşmaları devam ediyor. “Yazar Olacak Çocuk” programının konuğu Yazar Ömer Sevinçgül, Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Rahmi Akıncı Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Geleceğin Yazarları, Yazarlarla Buluşuyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işbirliğinde düzenlenen “Yazar Olacak Çocuk” programı kapsamında yazar öğrenci buluşmaları devam ediyor. “Yazar Olacak Çocuk” programının konuğu Yazar Ömer Sevinçgül, Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Rahmi Akıncı Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
Geleceğin Yazarları, Yazarlarla Buluşuyor

Yazar Ömer Sevinçgül, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Malatya da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklara hayat hikâyesinden bahseden Sevinçgül, yazarlık hayatına nasıl başladığını ve nelerden esinlenerek kitaplarını yazdığını anlattı.

Özellikle toplumsal hayattan ve gündelik yaşamda karşılaştığı olaylar üzerinden yazılar kaleme aldığını belirten Sevinçgül, gençlere yönelik kitaplar yazmaya daha önem verdiğini ifade etti.

KELİMELERLE İFADE ETME

Kitap okumanın öneminden bahseden Sevinçgül, çocuklara her tarz kitabı okumalarını tavsiye ederek, kitap okumanın insanların kelime dağarcığını arttırdığını ve insanların kendilerini doğru kelimelerle ifade etmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Programda çocuklar Yazar Ömer Sevinçgül’e, Yazmaya ne zaman başladınız? En sevdiğiniz yazar kim? Kitaplarınızı yazarken kimden ilham aldınız? Yazmanın insan üzerindeki etkisi nedir? gibi birçok soru sordular.

Program sonunda çocuklar, Büyükşehir Kent Konseyi tarafında hediye edilen kitapları Ömer Sevinçgül’e imzalatıp hatıra fotoğrafı çektiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaÖmer SevinçgülRahmi AkıncıYazarçocuk
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