Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt’ta ağırlanacak

Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde kurulacak 15 ayrı çadırda gerçekleştirilecek ‘4.Yeşilyurt Belediyesi Bilim Şenliği’ etkinliklerine tüm Malatyalıları davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak bilimin tüm topluma yayılmasını destekliyoruz ve özellikle gençlerin bilime yönelmesini çok önemsiyoruz. Bilimsel gelişmeleri toplumun tüm geneline yayılması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ sloganımıza farklı bir anlam yükleyeceğine inandığımız şenliğimizde geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımıza bilimi hem öğretmeyi hem de öğretirken eğlenmelerini amaçlıyoruz. Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenip TÜBİTAK tarafından desteklenen 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye / laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları ve yarışmaların düzenleneceği şenlikte kurulacak tüm atölyelerde, başta küçük yaştakiler olmak üzere, tüm katılımcıların, faaliyetler yoluyla temel bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.27 Eylül Perşembe günü saat 09.00’daki açılış töreniyle başlayacak olan şenliğimize bilim meraklılarını ve tüm hemşerilerimiz davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“BİLİMSEL DENEYLER SUNULACAK”

Geleceğin bilim adamlarını Yeşilyurt’ta ağırlayacaklarını söyleyen Başkan Çınar, üç gün açık kalacak şenlikte öğrencilerin bilimsel düşünme aşamasındaki yaratıcı ruhlarının gelişimlerine katkı sunmak istediklerini hatırlatırken, Yeşilyurt Kent Konseyi Binasının bahçesinde açılacak 15 çadır içerisinde robot, yenilebilir enerji, kimya, fizik, biyoloji ve model uçak alanlarında bilimsel deneylerin sunumların yapılacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)