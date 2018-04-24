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Geleceğimizin Teminatı Çocuklar

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Geleceğimizin Teminatı Çocuklar

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

24 Nisan 2018 Salı 11:55
Geleceğimizin Teminatı Çocuklar

Çocukların, barışın ve saflığın simgesi olduğunu belirten Başkan Cömertoğlu, mesajında "23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek, çocuklara gösterdiği değeri ve önemi bir kez daha göstermiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk CömertoğluÇocuk BayramıArapgir
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