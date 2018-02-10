 Geçen’den Afrin açıklaması 

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen, Türk Tabipler Birliği’nin Zeytin Dalı Harekatını eleştirmesine değinerek, “Bazı sivil toplum örgütlerinin, sivil cemiyetlerin, vakıfların, adını her ne koyarsanız koyun, bu yapıların siyasi kulvarda olmaları bunların işlevini bitirmektedir. Sivil toplum örgütlerinin siyasi arenada olması hiçbir hükmün kalmadığını gösteriyor” dedi.

Bu tür sivil toplum kuruluşlarının siyasi anlamda mücadele için derneklerini kapatarak bir siyasi partiye üye olmalarını isteyen Geçen, “Bunla alakalı bizim talebimiz budur” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin dört bir tarafından kuşatma altında olduğunu kaydeden Geçen, “Gerek siyasi, gerek ekonomi, gerekse askeri anlamda ülkemiz kuşatma altındadır. Avrupa Birliği, İsrail, ABD, İngiltere ve bunların içindeki yerli iş birlikçileri tarafından kuşatma altındadır ülkemiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tam bağımsızlaşma yolunda önemli adımlar attığını da dile getiren Geçen, “Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak, Devletimizin Başkanımızın yanındayız ve arkasındayız. Şunu ifade etmek isterim ki, biz herhangi bir partiye bağlı değiliz ama söz konusu devlet ise, söz konusu vatan ise, devlet başkanımıza bu anlamada sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.



Bu durumun artık bir parti meselesi olmadığını devletin bağımsızlaşma meselesi olduğunu vurgulayan Geçen, “Hemen yanı başımızda sözde Kürdistan kurulacaktı. 650 kilometrelik alan PYD’nin kontörlündeki topraklar, Barzani’nin topraklarıyla birleştirip büyük Kürdistan devleti kurma hayallerine girenler, boş hayaller içerisindeler. Biz bunlara bu hayallerini zindan ederiz. İkinci bir İsrail kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Anadolu Selçuklu Ocaklarının 7 bin neferi Afrin’de, Cerablus’ta, Menbiç’te, Musul’da mücadele etmeye hazırdır. Söz konusu vatansa ölmekten geri durmayacağız. Gelecek nesillerin huzur içinde yaşayabilmesi için, geleceğin Türkiye’sinin yeninden inşa edilmesin için vatanımıza, devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

