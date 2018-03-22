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GEÇEN AYA GÖRE 5,8 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da Şubat ayında 748 konut satıldı.

GEÇEN AYA GÖRE 5,8 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da Şubat ayında 748 konut satıldı.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 11:36
GEÇEN AYA GÖRE 5,8 ARTIŞ

Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 5,8 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 azaldı. Şubat ayında satılan konutların 304'ü ilk satış, 444’ü ikinci el satış oldu. Şubat ayında satılan 748 konutun 201’i ipotekli olarak satıldı.
Ülkemizde 2018 Şubat ayında 95 953 konut satıldı.Malatya’da 2018 Şubat ayında 748 konut satıldı. Bölge illerinden Elazığ’da 2018 Şubat ayında 663 konut satıldı.Bingöl’de2018 Şubat ayında 220 konut satıldı.Tunceli’de, 2018 Şubat ayında 72 konut satıldı.

95 BİN 953 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 oranında artarak 68 bin 37 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 57 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Ardahan oldu.

43 BİN 713 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 223 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 455 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalış göstererek 52 bin 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. Ankara 6 bin 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 510 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA BİN 729 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2018’de ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
Malatyada Konut Satışı
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