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GAZETECİLERDEN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ve yönetimi kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

GAZETECİLERDEN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ve yönetimi kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 13:28
GAZETECİLERDEN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Burada konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, yeni hizmet binasının ve 2018 yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Biz sizin yaptığınız hizmetleri 40 yıldır takip ediyoruz. 3 dönemdir belediye başkanlığınızda özelikle nüvesini teşkil eden bu gün eski Malatya dediğimiz ama tarih boyunca gerçek Malatya’nın bulunduğu mekanı tarihimize ceddimize yakışır bir taziyette düzenleyip yenide hayata geçirdiğiniz için Malatyalılar adına şükranlarımızı arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim basına bakışımız gerçekten kamu görevi gören bu arkadaşlarımızın zor şartlarda çalıştıklarını ve bu çalışmalar esnasında çok sıkıntılar yaşadıklarını da biliyorum. Tüm bunlara rağmen toplumun 5 duyusu olma noktasındaki görevlerini en iyi bir şekilde yapıyorlar. Malatya’da gerek görsel gerek yazılı basın olsun çalışmalarını takdirle karşılıyorum kamu oyundaki olan bitenleri doğru ve objektif bir şekilde aktarılması konusun büyük gayret gösteriyorlar bu anlamda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyemizin 5 temel ilkesinin bir tanesinin katılımcı belediye olduğunu vurgulayan Gürkan, "Katılımcı belediyeciğimizin temel esası da sivil toplum örgütlerini olsun, kanaat önderleri olsun meslek kuruluşları olsun ve basınımızın görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yol haritamızın belirlenmesi ve yol haritamızın belirlemesinde önemli katkılar sağılıyor” diye konuştu.

 

İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 14:52
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