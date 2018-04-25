Gazeteciler, Yatırımları İnceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatyalı gazetecilerle birlikte dün Malatya’da gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı, Çevre Entegre Tesisi, Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı sürmekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’nin gezen Başkan Çakır ve gazeteciler son olarak MASKİ Genel Müdürlüğüne geçtiler ve burada bilgiler aldılar. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme gezisini yaptıklarını söyledi.

SADECE 4 PROJEYİ GEZMİŞ OLDUK

Malatya’da büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Daha önce de basınımızla birlikte buna benzer geziler düzenledik ve yapılan çalışmaların yerinde incelenmesi daha başka oluyor, bu yüzden çalışmalarımızı yerinde tanıtalım istedik. Aslında Malatya bunlarla büyük bir dönüşüm yaşadı, birkaç tesisi de birlikte gezdik. Belki yüzlerce proje içerisinde sadece 4 projeyi gezmiş olduk. Yeni açılan kuşak yolumuzdan Çevreyolu’muza, oradaki alanların genişletmeleri, imar sınırları, kamulaştırmalar gibi birçok yatırımlar yapıldı. Merkezde bulvarlarıyla, caddeleriyle, Malatya gelişmiş kent konumuna geldi. Dolayısıyla sağlıklı gelişen bir şehir konumuna ulaştı. Ana çalışların her biri ayrı bir sunum gerektiriyor. Önümüzdeki hafta planlamıştık, 50 bin ölçekli plan çalışması ile ulaşım masterçalışması tamamlandı. Yani ulaşım master planlarıyla hafif raylı sistemlerin hangi güzergâhtan geçeği konusunda 2-3 alternatifimiz var. Onları master planı içerisinde yer alıyor, bunların sayımları da yapıldı. Karayolları ve daha doğrusu Ulaştırma Bakanlığımıza müracaatlarımızı yaptık, hazırladık. Dolayısıyla bizler de Ulaştırma Bakanlığının Raylı Sistem yatırımlarının içerisinde Malatya’mızı da katmak istiyoruz.”

MALATYA’DA BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Malatya’nın herkesin şehri olduğunu dile getiren Başkan Çakır, “Malatya’nın gelişmesini, sağlıklı bir 50 planlı bir alanın, yeşil alanların, tarım alanlarının ve bir de şehrin önümüzdeki 30-40 yıllık gelişim sürecinin de sağlıklı bir şekilde planlamaları yapıldı. Jeolojik etüt planlamaları tamamlandı. Bizler her boyutuyla Malatya’yı sağlık bölgeleri, kentsel gelişim alanları, sanayi bölgelerinin kentin nerelerinde olması dâhil olmak üzere bütün çalışmalarımızı 50 binlik çalışmamız içinde var. Bizim amacımız bunları tanıtmak, daha sahiplenmesini arzu ediyoruz. Hem STK’larımızın bu ziyaretler içerisinde olması, basın mensuplarının olması ve kanaat önderlerimiz ile farklı oda ve birliklerimizin temsilcilerimizin bu tür çalışmalarla düşünce ve önerilerini almak, onlardan istifade etmek en büyük gayemiz. Çünkü Malatya hepimizin şehri ve burada birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT VERECEK

Geleceğe sağlıklı bir kent bırakılmasının zorunluluğunu söyleyen Başkan Çakır, “Çocuklarımıza, geleceğimize sağlık bir kent bırakmak zorundayız. Bu planlamaları önümüzdeki süreç içerisinde sanayileri, küçük sanayileri ve farklı sektörlerdeki birimleri, yani Buğday Pazarı’ndan kerestecilere, mobilyacılara, Şire Pazarı’na kadar bunların sağlıklı bölgelerde kentin gelişim alanlarını etkilemeyecek ve sektörleri de ciddi manada geliştirecek çalışmaları dâhil olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Özellikle barajın Malatya'ya kazandırılarak farklı bir açılım, kazanım elde edilerek hem sahil yolunun açılması, hem oradaki regülasyon alanları, park alanları, dinlenme alanları, su sporlarına uygun alanların inşası ile birlikte, Kentsel dönüşümle çevreyolunu hayata geçirecek Çakmak Kışlası son aşamaya geldi. Çevreyolu altının tamamında yeniden bir şehir yapılması konusunda planlamasına çok önemli bir fırsat verecek” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi