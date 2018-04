Gazeteci Kerim Ulak Konferans Verdi

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Gazeteciliğin zevkli bir meslek olduğunu belirten Kemal Ulak, “Bu meslek gerçekten güzel bir meslek, değerli bir meslek, hakkını verdiğiniz sürece çok güzel zevk alacağınız bir meslek. Zorlukları çok, onu belirteyim. Tabii o zorlukları biz dolu dolu yaşıyoruz. Tabiri caizse ölümlerden dönüyoruz. Tabii bu mesleğin bazı zorlukları, heyecanı var. Bu heyecan da saha. Sahada görev yapmak herkese nasip olmaz” dedi.

ÜÇ SAAT UYKUYLA AYAKTAYDIK

Bu sözlerinin ardından Ulak, Türkiye’nin son dönemde düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nda bir muhabir olarak yaşamış olduğu zorlukları ve oradan elde ettiği tecrübeleri şu sözlerle aktardı:

“Orda görev yapmak herkese nasip olmaz. Zorlukları çok, günde iki saat, üç saat uykuyla ayaktaydık. Belki daha az. Tabi uyku diyorum ama o da uyku sayılmaz, yani sabahın yedisinde başlayıp gecenin birine, ikisine kadar koşturduğumuzu biliyorum ve bu sürekli böyle. Tabi gayret olmazsa sonuç olmuyor, çaba olmazsa sonuç olmuyor. Yani tevekkül, biz gayretimizi yaptık. Rabbim de karşılığını verdi. Afrin’de kimseye nasip olmayacak başarılar yaşadım.”

Gazetecilik mesleğinde haber kaynağının önemini belirten Ulak “Haber kaynağı çok önemli. Bu mesleği yaptığınız zaman size benim tavsiyem her gün cebinize iki üç tane kartvizit koyun. Başkasından yani çevrenizden özellikle hastaneler, kamu görevlileri, adliyeler vb. Bu işte cebinize her gün ne kadar kartvizit koyarsanız o kadar iyisiniz. Kartvizit verin, kartvizit alın. Bizim orada kartvizitimiz halktı, halk sağ olsun orada haber noktasında bizi yalnız bırakmadı. Bu noktaya gitmek için de tabi vatandaşların yönlendirmesiyle gittik” şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİ MEMLEKETİME VERİRİM

Ulak, konuşmasını ara ara izlettiği haber videoları ile renklendirdi. İletişim Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Kerim Ulak konuşmasına şöyle devam etti:

“Kalem çok önemli. yazdığınız şey çok önemli. Ben mesela bulunduğum bölüme sürekli özellikle de memleketimden insanları almaya çalışıyorum. Şu an benim bulunduğum bölümde yedi sekiz tane Malatyalı var. Ben her zaman önceliğimi memleketime veririm. Malatya’dan arkadaşları mesleğe kazandırmayı çok isterim. Ancak geldikleri zaman da hep şunu sorarım: ‘Kalemin nasıl?’, ‘Yazabiliyor musun ?’ Çünkü inanın rakipleriniz çok ve sizin kendinizi biraz sıyırmanız lazım. Bu sıyrılmakta çok yazmaktan geçiyor. Okuyun, her gün bir tane gazete okuyun, gazetelerin özellikle bakın haber bölümlerini. O dili bir yakalayın dil çok önemli. Onu yakaladığınız ve yazıma geçtiğiniz anda yolu yarılamışsınızdır, gerisi gelir.”

Konuşmalarının devamında gazetenin ve gazetecilerin önemine değinen Ulak “Bizim gerçek gazetecilik yapmamız lazım ki gazetecilik çok önemli bir meslek. Bakın dördüncü güç diyoruz. Medya yıkıp kavuruyor biliyorsunuz. Onun için mesleğinizi küçümsemeyin, siz hepiniz çok önemli, değerli kalemler olacaksınız. Burada çoğunuz ekranlarda yer alacak, gazetelerde yer alacak çünkü gelecek nesil sizsiniz. Ama kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu çok önemli bir kriter. Onlarca iletişim fakültesi mezunu var, kendinizi biraz geliştirin. Dilinize önem verin” cümleleri ile sözlerini tamamladı.

Konuşmalarının ardından Kerim Ulak’a İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)