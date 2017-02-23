Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, kurum olarak altyapı anlamında şehrin geleceğini garanti altına almayı hedefledikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

ALTYAPI YENİLENMİŞ OLACAK

Çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Dr. Özdemir, “Malatya genelinde yağmur suyu hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fırat, Çöşnük Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmamız ve yağmur suyu çalışmamızın tamamlanmasıyla bu mahallelerimizin altyapısı tamamen yenilenmiş olacak. Şu an Malatya genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatya’mız modern yağmur suyu altyapısına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şehrin altyapısı için hayata geçirilen projeleri geleceğe dönük planladıklarını aktararak, özellikle altyapıda son yıllarda yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

“Bu çalışmalardan yağmur suyu hattı şehrimiz için büyük önem arz etmektedir” diyen Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Altyapı yapılmadan üstyapıya yatırım yapmak boşa harcanan bir emek ve vakit kaybıdır. Dolayısıyla şehirler öncelikle altyapıyla oluşur. Büyükşehir sürecinden önce 120 kilometre yağmur suyu hattı tamamlanmıştı ve Büyükşehir süreci ile birlikte yaklaşık 3 yılda 64 kilometre yağmur suyu hattı çalışması tamamlandı. 85 kilometrelik yağmur suyu hattı altyapı çalışması devam ediyor. 85 kilometre yağmur suyu hattı yatırımının toplam maliyeti 13.7 milyon TL’dir. Hattın asfalt bedeli 6.4 milyon TL olmakla beraber toplam yatırım bedeli 20.1 milyon TL’dir. Yapmış olduğumuz bu altyapı çalışmalarının gayesi şehrimizin gelecek 54 yılını planlayarak daha modern bir altyapı ağı oluşturmak. Altyapı yatırımları yüksek maliyetli ve zaman alan yatırımlardır. Yatırımlarımız şehir genelinde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Altyapı çalışmalarının hemşehrilerimizi toz, toprak ve çamur anlamında yorduğunu biliyoruz. Yapılan çalışmalar şehrimizin geleceği için yapılmaktadır.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sahada çalışan işçilere tatlı ikramında bulundu.

HABER MERKEZİ