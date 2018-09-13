“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”

Vali Ali Kaban, Malatya'da milattan önce 5 binli yıllara tarihlenen ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Aslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Kaban’a İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay eşlik etti.

Vali Kaban, incelemesi sırasında Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Aslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İKİ ÖNEMLİ ZENGİNLİK KAYNAĞI

Ali Kaban, höyüğün 7 bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin yaşandığı yer olduğunu belirterek, "Burası hem dünya hem de Türkiye için de önemli bir yer. Burasının daha bilinir, Malatya’mıza daha yakışır bir hale gelmesi, duyulması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca gastronomi ve arkeoloji, Malatya’mızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için kullanacağımız iki önemli zenginlik kaynağı " sözlerini kaydetti.

Ziyarette Vali Kaban Prof. Dr.Marcella Frangipane’ye üzerinde Aslantepe Höyüğü’nün figürleri ve mührünün bulunduğu Malatya Tanıtım ve Kültür Seti hediye ederek yürüttükleri Arkeolojik çalışmalarda başarılar dileyip teşekkür etti. busabahmalatya.com