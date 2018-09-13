Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91816
ALTIN
249.826
DOLAR
6.4349
STERLİN
8.3825
EURO
7.4737

“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”

Vali Ali Kaban, höyüğün 7 bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin yaşandığı yer olduğunu belirterek, "Gastronomi ve arkeoloji,  Malatya’mızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için kullanacağımız iki önemli zenginlik kaynağı" dedi.

“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”

Vali Ali Kaban, höyüğün 7 bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin yaşandığı yer olduğunu belirterek, "Gastronomi ve arkeoloji,  Malatya’mızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için kullanacağımız iki önemli zenginlik kaynağı" dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:10
“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”

Vali Ali Kaban, Malatya'da milattan önce 5 binli yıllara tarihlenen ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Aslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Kaban’a İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay eşlik etti.

Vali Kaban, incelemesi sırasında Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Aslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İKİ ÖNEMLİ ZENGİNLİK KAYNAĞI

Ali Kaban, höyüğün 7 bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin yaşandığı yer olduğunu belirterek, "Burası hem dünya hem de Türkiye için de önemli bir yer. Burasının daha bilinir, Malatya’mıza daha yakışır bir hale gelmesi, duyulması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca gastronomi ve arkeoloji,  Malatya’mızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için kullanacağımız iki önemli zenginlik kaynağı " sözlerini kaydetti.

Ziyarette Vali Kaban Prof. Dr.Marcella Frangipane’ye üzerinde Aslantepe Höyüğü’nün figürleri ve mührünün bulunduğu Malatya Tanıtım ve Kültür Seti hediye ederek yürüttükleri Arkeolojik çalışmalarda başarılar dileyip teşekkür etti. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GastronomiArkeoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“38 yıl önce bugün…”
“38 yıl önce bugün…”
Büyüknalçacı için veda yemeği
Büyüknalçacı için veda yemeği
“BU VATANSEVERLİK DEĞİL!”
“BU VATANSEVERLİK DEĞİL!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim