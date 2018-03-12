FÜDER GENEL KURUL TOPLANTISI

Tek listenin oylandığı Genel Kurul’da kurucu Başkan Hakan Er, tekrar başkanlığa seçildi.

İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



Dernek üyelerinin teklifi üzerine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akan Divan Başkanlığına seçilerek Olağan Genel Kurulu başlattı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan FÜDER kurucu başkanı Hakan Er, derneğin Elazığ’daki oluşumunda emeklerinden dolayı Hakan Akan’a ve kurucu yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hakan Er tıbbi cihaz üretici ve tedarikçilerinin sorunlarına vurgu yaparak, “Sağlığın olmazsa olmazı olan tıbbi cihazları tedarik eden, üreten firmaların sorunları, mesleğe başladığım günden bugüne artarak devam etmektedir. Artık konunun sorun olmaktan çıktığını, kriz haline geldiğini ve bu gidişle tıbbi cihaz firmalarının yaşama imkanlarının kalmadığını düşünmekteyim.

Yıllar önce sektörde sıkça dile getirilen bir söylem vardı. ‘Hükumet sağlık sektöründe fazla firma olmasını istemiyor, sektörü 100-200 kadar firmaya teslim etmek istiyor’ gibi bir plan vardı deniliyordu. Gelinen noktada, sanki o günkü söylemler doğru çıkıyor gibi. Maalesef bugün geldiğimiz nokta, endişe verici bir hale ulaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçilerinin ödemelerde de büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Er, ödemelerde yaşanan aksamalar nedeniyle birçok firmanın battığını, birçoğunun da zor zamanlardan geçtiğini dile getirdi.



Hakan Er, art niyetli bazı kamu çalışanları ile sektördeki birkaç firmanın yolsuzluk iddialarına adının karışması ile tüm sektörün zan altında bırakılmaya çalışılmasını eleştirerek, “Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri de, geçmişte kamudaki bazı çalışanlar ile sektörümüz içindeki bazı art niyetli firmaların yolsuzluk davaları ile gündeme gelmeleri ve bunun neticesinde oluşturulan müfettiş raporlarında sektörümüzün “bataklık, sivrisinek yuvası” olarak görülmesidir.

Sektörümüzü ilgilendiren ve ne amaçla yapıldığı açıklanmayan Sağlık Market ve benzeri uygulamaların, bu raporu kaleme alanların zihniyetinin bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Bu yanlış algının bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Sektördeki münferit yani şahsi birtakım olumsuzlukların, tüm sektörümüze yansıtılması sektörümüzü üzmektedir” şeklinde konuştu.



TÜMDEF çatısı altında, sektörün gelişmesi, canlanması ve sorunların çözülmesi için önemli bir dayanışma örneği sergileyeceklerinin altını çizen Hakan Er, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği’nin kuruluşunda emeği geçen tüm kurucu yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.



FÜDER’in ilk olağan genel kurulunda daha sonra Divan Başkanı Hakan Akan, derneğin iki aylık süreyi kapsayan faaliyet raporu ile mali raporunu okutarak, Genel Kurul üyelerinin oylarına sundu. Düzenlenen Genel Kurulda kurucu Başkan Hakan Er başkanlığındaki tek liste Divan Kuruluna sunuldu. Oylama sonucunda Hakan Er başkanlığındaki yönetim kurulu oyların tamamını alarak dernek yönetimine getirildi.



Oylamanın ardından bir açıklama yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Hakan Akan, dernek başkanı seçilen Hakan Er ve yönetimine başarılar dileyerek, “FÜDER, iki aylık kısa kuruluş sürecinden sonra bugün ilk Genel Kurulunu yaptı.

Derneğimiz gerek bölgede gerekse TÜMDEF üyesi bir dernek olarak Türkiye Tıbbi Cihaz sektöründe önemli bir duruşa ve vizyona sahiptir. Bundan sonra da Yönetim Kurulu olarak FÜDER, sektörümüzün sorunlarının çözümünde önemli adımlar atacaktır. Tıbbi cihaz sektörü, geldiğimiz noktada ciddi sorunlar yumağı ile karşı karşıyadır.

Ödemelerin alınmasında ciddi sorunlar yaşanmakta. Üniversite ve devlet hastanelerinin bütçeleri çok yetersiz ve bu olumsuzluk direkt olarak sektörümüze yansıyor.

Sağlık market gibi projelerde sektörümüzün hiçbir şekilde düşüncesine başvurulmuyor, istişare yoluna gidilmiyor. Bu noktada sektörel sivil tolum kuruluşu olarak FÜDER, yönetim kurulu ve tüm üyeleri ile sesini duyurmaya gayret edecektir. Yönetim olarak sektörümüzün sorunlarının ilgili yerlere ulaştırılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

FÜDER’in Kale Göl Oteldeki 1. Olağan Genel Kurulu, düzenlenen yemekle sona erdi. busabahmalatya.com