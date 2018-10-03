Fuarlar ve müzeler şehri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı yapılacak olan Yapı Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) bugün açılıyor. Dün bir restoranda fuarın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, Basın Danışmanı Lütfi İnan ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 112 Acil Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getirdi.

FUARLARI ÖNEMSİYORUZ

Yapı ve dekorasyon fuarının Malatya ekonomisine katkı sağlayacağına emin olduklarını ifade eden Başkan Polat, şunları kaydetti:

“Bugün 6. Yapı Dekorasyon Fuarı dolayısıyla basın toplantısı düzenlemiş olduk. Yarın açılışını gerçekleştireceğiz. Ve 3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında 6.’sını gerçekleştirmiş olduğumuz Yapı Dekorasyon Fuarı da Malatya’mıza ve bölgemize hizmet edecek. Malatya’nın Büyükşehir olması sadece isminin büyükşehir olması ile elbette mümkün değil. Bunun altlıklarını bizim tamamlamamız gerekiyor. Malatya’mızın fuarlar şehri, müzeler şehri olması ayrı bir önem arz ediyor. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 8 fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu fuar organizasyonlarımızın bir kısmı ulusal, bir kısmı da uluslararası fuarlar. Kitap fuarımız uluslararası statüsünde bir fuardır. Tabi fuarlar bir şehrin gelişiminde, büyümesinde, tanıtımında büyük katkı sağlıyor. Bu yönüyle de fuarları önemsiyoruz. Sadece Malatya’mız için değil, bölgemiz için de aynı zamanda önemli bir yeri var. Aynı zamanda Malatya’nın gelişmesi, büyümesi bölge açısından da artı bir destek olacaktır. Bölge şehirlerimizle birlikte bu büyümeyi gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu fuarımızın Malatya’mızın ekonomisine katkı sağlayacağından eminim. Geçen yıl 4 bin metre kare bir alanda yapı fuarını açmıştık. Bu sene yüzde 21 büyümeyle 4 bin 800 metre kapalı alan içerisinde bir fuarı gerçekleştirmiş olacağız. Genel krize rağmen bu fuarımızın büyümüş olması bir sevinç kaynağıdır.”

PLANLAMASINI YAPTIK

Kayısı Festivali ile ilgili de konuşan ve kayısının Malatya için önemli bir değer olduğunun altını çizen Başkan Polat, “Kayısı Malatya’nın en önemli değerlerinden birisi ve alternatifsiz bir değer. Yaş kayısı dünyanın birçok yerinde üretilmekte ama kuru kayısının yüzde 75-80’ini dünya üretiminde Malatya’mız tedarik ediyor. Ülkemizin 2013’ten beri geçirdiği olağanüstü hallerden dolayı Kayısı Festivali’miz de daha çok müzik eksenli bir çalışmaydı. Bir nevi 4-5 gün içerisinde Malatya’mız hem eğleniyor hem de dinleniyorlardı. Bu geçirdiğimiz olağanüstü süreçlerden dolayı da genel de hep iptal edilmek zorunda kaldı konserler. Biz bu sene onun çalışmasını planlamasını yaptık. Konserlerle birlikte Kayısı Festivalini güçlendirmeye karar verdik. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları planlamaları yaptı. Spor, kültürel etkinlikler, yarışmalar gibi programlarla güçlendirerek konser yoğunluklu bir festivalin ötesine geçip, konserin iptal edilse dahi festivalin devam ettiği bir sürece dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte bu çerçevede belki bir hafta 10 gün sürecek Futbol müsabakalarının, okçuluk yarışmalarının olduğu, güreşlerin de kayısı festivali çerçevesinde yapıldığı birçok faaliyetlerle desteklenerek bunları bir sürece yayacağız. Bu süreç içerisinde de bundan sonra Kayısı Festivali’ni büyüterek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MEYDAN DOLU DOLU BİR MEYDAN

Emekliler Parkı’nın boşaltılması ile ilgili de konuşan Başkan Polat, “Kent meydanı ile ilgili, 112 Acil Eylem Planı’nda vizyon projelerimizden birisi Malatya’mıza bir kent meydanını kazandırmaktı. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile aramızda yaptığımız bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde de ziraat bankasının geçici olarak taşınacağı yeri göreve geldiğim andan beri hızlıca başlattım. Ve hedef projelerden birisi o meydanın Malatya’mıza kazandırılmasıydı. Bu çerçevede de Ziraat Bankasının taşınacağı yer, idari bina bitmek üzere. O meydanda Ziraat Bankası, 3 tane büfe, Emekliler Parkı, Halk ekmek MEGSAŞ’ın büfesi, bir market binası var.Meydan dolayısıyla dolu dolu bir meydan. Bunların hepsi boşalacak. Bu sene orayı çok detaylı bir çalışma yapmadan, çıktıktan sonra meydanı düzenleyeceğiz ama geçici bir düzenleme yapacağız. Asıl meydan ile ilgili çalışma önümüzdeki sezon olacak, çünkü zemin etüdü ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kaç kat aşağı inebiliriz, bununla ilgili teknik çalışmaları yaptıktan sonra meydan düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yapacağız” söylemlerinde bulundu.