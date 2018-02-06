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FUARI DEĞERLENDİRDİ

Malatya İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, İzmir’de 1-4 Şubat Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 13. uluslararası Tarım ve Hayvancılık fuarında yetiştiricilerin ihtiyaçlarını gündeme getirdiklerini söyledi. 

FUARI DEĞERLENDİRDİ

Malatya İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, İzmir’de 1-4 Şubat Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 13. uluslararası Tarım ve Hayvancılık fuarında yetiştiricilerin ihtiyaçlarını gündeme getirdiklerini söyledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 14:56
FUARI DEĞERLENDİRDİ


1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen fuara katılan Birlik Başkanı İhsan Akın, yoğun katılımın olduğu fuarda çobanların ihtiyaçlarını gündeme getirme fırsatı bulduklarını belirterek,” TUDKIYEB yönetim kurulu üyesi olarak bizler de İzmir'de yapılan uluslararası bu fuara katıldık. Burada Malatya’mızı temsilen hem de TUDKIYEB yönetim kurulu adına katıldık. Burada Tarım İş Forumu toplantısına katıldık. İkili görüşmeler yaptık. 250 civarında firmanın katıldığı. Burada 11 tane ülkenin Tarım Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı bu fuarda Bizde önemli ikili görüşmeler yaptık. Yurtdışında gelen tarım ve hayvancılık ile alakalı ilgili kurumlarla da görüşmeler yaptık. Biz bu fuara giderken Malatya’mızdan götürdüğümüz kayısıyı da gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen oradaki Misafirlere ikram ettik. Burada Bizim için en önemlisi şu idi. Koyun keçi yetiştiricilerimizin özellikle temel ihtiyaçları olan ve onuncu yılda da sembolik olarak hem Birlik katkılarıyla hem de sponsor katkılarıyla dağıttığımız makine ve ekipmanların taleplerinin artmasından dolayı buradaki ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Yetiştiricilerimize hem ekonomik hem sıkıntısız nasıl temin edilebilir, nasıl alınabilir, nasıl bunlara yardımcı olabiliriz diye genel anlamda temel ihtiyaçları olan güneş enerjisi paneli koyun kırkma makinesi jeneratör süt sağım makinesi gibi temel ihtiyaçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık” dedi.


Nisan ayında Malatya'daki yapılacak tarım ve hayvancılık fuarına ilgili kurum kuruluş ve firma temsilcilerine davet ettiklerini de ifade eden Akın, "Buradaki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi yine özellikle Malatya'daki yapılacak tarım ve hayvancılık fuarı içimde davetlerimizi orada ilgili kurum kuruluş ve firma temsilcilerine ilettik. Birlik başkanları ile yapılacak nisandaki yapacağımız Malatya'daki etkinliklere davet ettik. Çünkü Malatya’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir fuarlarından bir tanesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Başkanlığı var. Bizler de MATHAP başkanlığı olarak davetlerimiz de oradaki bütün kurum ve kuruluşlara ilettik. Ekstradan farklı şeyler olduğu zaman da bunların tarihinde değişme gibi bir durumu yok ama etkinliklerle alakalı yapacağımız çalışmalarla alakalı, davetiyelerimizi firmaları oradaki özellikle yurt içinden Yurt dışından gelen misafirlerimize bildireceğiz” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
13. Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık Fuarıİzmir’Malatya İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın
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