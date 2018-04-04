FUARA DAVET

Birlik binasın basın açıklaması düzenleyen Başkan Akın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa olarak 8. En Güzel Kuzu Yarışması, 1. Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Akın, "Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın da katkıları ile ortaklaşa yapacağımız.8.En Güzel Kuzu Yarışması 15.Nisan Pazar günü saat 11'de, 1.Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı kura çekimi programımız ise 14.Nisan saat 12’de Mişmiş Park Fuar alanında olacaktır. Yıllardır yaptığımız ve yapacağımız bu programlar etkinlikleri yapmaktaki asıl amacımız İlimize Ülkemize Tarıma ve Hayvancılığa katkı sunmak farkındalık oluşturmak kamuoyunun dikkatini çekmektir. Etkinliklerimiz olarak 8. En güzel kuzu yarışması ön elemeleri bitmiş olup finale kalan 30 tane yetiştiricimiz fuar alanında tekrar yarışacaklar burada dereceye girenlere altın ödülleri ve tüm finale kalan yetiştiricilerimize yem gıda çeki ve farklı hediyeler verilecektir. Birliğimize etkinlik için müracaat edenler ve edecek olan tüm asil, aday hayvanı olan üyelerimize kura çekimi ile bu hediyelerimiz dağıtılacaktır ama çekilişe katılacak olan yetiştiricilerimiz. Bu kırkım şenliğimiz kapsamında her ilçeden yaklaşık 15 tane yetiştiricimiz kırkımda yarışacaklar, dereceye girenler ödüllendirilecek olup tüm yarışmacılara gıda çeki ve farklı hediyeler verilecektir. Burada asıl amacımız ortak değerimiz olan Malatya'mızda 12'incisi düzenlenen fuara katılımın yüksek olması bölgenin en güzel kapsamlı fuarı olmasına destek olmak ve fuarın tanıtımına gelişimine katkı vermek destek sunmaktır” diye konuştu.busabahmalatya.com