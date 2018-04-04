Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113393
ALTIN
172.887
DOLAR
4.0033
STERLİN
5.6321
EURO
4.9224

FUARA DAVET

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 12. Tarım Fuarı kapsamında 8. En Güzel Kuzu yarışması, 1. Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, herkesi programa katılmaya davet etti.

FUARA DAVET

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 12. Tarım Fuarı kapsamında 8. En Güzel Kuzu yarışması, 1. Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, herkesi programa katılmaya davet etti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
FUARA DAVET

Birlik binasın basın açıklaması düzenleyen Başkan Akın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa olarak 8. En Güzel Kuzu Yarışması, 1. Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Akın, "Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın da katkıları ile ortaklaşa yapacağımız.8.En Güzel Kuzu Yarışması 15.Nisan Pazar günü saat 11'de, 1.Kırkım Şenliği ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı kura çekimi programımız ise 14.Nisan saat 12’de Mişmiş Park Fuar alanında olacaktır. Yıllardır yaptığımız ve yapacağımız bu programlar etkinlikleri yapmaktaki asıl amacımız İlimize Ülkemize Tarıma ve Hayvancılığa katkı sunmak farkındalık oluşturmak kamuoyunun dikkatini çekmektir. Etkinliklerimiz olarak 8. En güzel kuzu yarışması ön elemeleri bitmiş olup finale kalan 30 tane yetiştiricimiz fuar alanında tekrar yarışacaklar burada dereceye girenlere altın ödülleri ve tüm finale kalan yetiştiricilerimize yem gıda çeki ve farklı hediyeler verilecektir. Birliğimize etkinlik için müracaat edenler ve edecek olan tüm asil, aday hayvanı olan üyelerimize kura çekimi ile bu hediyelerimiz dağıtılacaktır ama çekilişe katılacak olan yetiştiricilerimiz. Bu kırkım şenliğimiz kapsamında her ilçeden yaklaşık 15 tane yetiştiricimiz kırkımda yarışacaklar, dereceye girenler ödüllendirilecek olup tüm yarışmacılara gıda çeki ve farklı hediyeler verilecektir. Burada asıl amacımız ortak değerimiz olan Malatya'mızda 12'incisi düzenlenen fuara katılımın yüksek olması bölgenin en güzel kapsamlı fuarı olmasına destek olmak ve fuarın tanıtımına gelişimine katkı vermek destek sunmaktır” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İhsan Akın12. Tarım Fuarı8. En Güzel Kuzu Yarışması1. Kırkım Şenliği Ve Güneş Enerjisi Farkındalık Panel Dağıtımı Etkinlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''MALATYA’DA BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE YENİDEN BİR YAPILANMA İÇERİSİNE GİRİLDİ''
''MALATYA’DA BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE YENİDEN BİR YAPILANMA İÇERİSİNE GİRİLDİ''
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI, VALİ KABAN’A PROJELERİNİ ANLATTI
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI, VALİ KABAN’A PROJELERİNİ ANLATTI
KUZEY KUŞAK YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
KUZEY KUŞAK YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim