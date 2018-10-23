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Fuar ziyaretçilerini ağırlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuar ziyaretçilerini ağırlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

23 Ekim 2018 Salı 11:14
Fuar ziyaretçilerini ağırlıyor

Edirne’den Kars’a yöresel ürünleri Malatya’da ziyaretçilerinin beğenisine sunan ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ her yıl daha da güçlenerek hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ülke çapında farklı lezzetlerin sergilendiği fuar alanında yapılan ikramların yanı sıra uygun fiyatlarla birinci elden ürünlere ulaşmış olmanın keyfini yaşıyorlar.

Fuar, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sunuyor. Bir yandan sektörde yer alan firmaların birbirleriyle iş ilişkilerine ve iş birliğine zemin hazırlayan fuar, diğer yandan da oluşturulan pazar ile ekonomik canlanmayı sağlıyor. Binlerce tüketicinin ziyaret ettiği fuarda katılımcı firmalar ürünlerini pazarlama imkanı buluyorlar.

28 EKİM'E KADAR AÇIK

Bu yıl 4 bin 800 metrekarelik alana açılan fuara 45 ilden 120’yi aşkın firma katılım sağladı. Geçen yıl 4 bin metrekare alanda 30 kentten katılım sağlanmıştı.

Fuar, 28 Ekim'e kadar saat 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

MALATYALILAR FUARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Edirne'den Kars'a Farklı lezzetlerin buluştuğu İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'nda büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, “Biz Malatya’da yapılan fuarlardan memnunuz. Özellikle Yöresel Ürünler Fuarı en çok beğendiğimiz fuar” diyor.

Fuara giden vatandaşların elleri dolu olarak çıkması ise dikkat çekiyor.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı
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